Angajatorii pot depune, de la 1 aprilie, documentele pentru șomajul tehnic. Ministrul Muncii: Niciun angajator nu va plăti de la el. Statul acoperă aceste cheltuieli (VIDEO)

Angajați, firmele și PFA-urile pot depune, începând de miercuri, 1 aprilie, documentele necesare pentru somajul tehnic. Anunțul a fost făcut marți, de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, în cadrul unei conferințe de presă.

„Din 1 aprilie activitatea tuturor celor care solicită sprijin pentru șomaj tehnic va fi în atenția AJOFM-urilor și AJPIS-urilor. Prin cele doua ordonanțe, Guvernul vine cu sprijin pentru acoperirea salariilor în cuantum de maxim 75% pentru toți angajații cu contracte de muncă afectate de situația de criză. În egală măsură, vin în sprijinul celor care desfășoară activități prin alte forme contractuale”, a anunțat ministrul Muncii.

Violeta Alexandru a precizat că angajatorii care are angajați înscriși în REVISAL ca trimiși în șomaj tehnic, trebuie să depună la AJOFM o cerere, o declarație pe propria răspundere, lista angajaților pentru care cere fondurile guveramentale. De precizat este că aceștia nu trebuie să depună un certificat de urență.

Totodată, ministrul Muncii a precizat că documentele se depun online, iar niciun angajator nu va plăti de la el, cheltuielile fiind suportate de stat.

”Nu plătesc angajatorii, respectiv, nu avansează celelalte categorii aflate în alte forme contractuale niciun ban angajaților sau colaboratorilor de la dânșii. Guvernul va plăti aceste fonduri din care vor face plățile către angajați. Cei care depun începând de mâine (1 aprilie – n.r.), pentru a se închide luna martie, solicitări la AJOFM, vor primi fondurile în maxim 15 zile. Nu avem intenția să prelungim activitatea AJOFM până în ultima zi din această perioadă. De aceea, așteptăm solicitările pentru a le putea procesa în regim de urgență. Termenul prevăzut în noua ordonanță a fost scurtat, față de prima propunere pe care am făcut-o, dar nu înseamnă că îl vom acoperi la maximum, ci că vom procesa solicitările pe măsură ce acestea sunt depuse.

De îndată ce angajatorul, cel care are angajați cu contracte individuale de muncă, primește fondurile guvernamentale, și anume 75% din câștigul salarial al persoanei, până la maximum 75% din câștigul salarial mediu brut, va face plata către angajat în termen de trei zile. Cei care lucrează în alte forme contractuale și care se vor adresa Agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, vor depune de asemenea, cererea și declarația începând de mâine. Ele se vor procesa în regim de urgență. Termenul prevăzut în ordonanță este de zece zile, dar nu vom aștepta până în ultimul moment.

Toate documentele se dupun online. Am cerut instituțiilor să se organizeze temenic, astfel încât comunicarea să se desfășoare eficient prin mijloace electronice.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială au dedicat adrese speciale de e-mail, comunicate pe paginile de internet ale acestora și popularizate de noi prin intermediul partenerilor sociali și a altor entități.

Niciun angajator nu va plăti de la el, urmând să i se ramburseze fondurile, ci statul acoperă aceste cheltuieli, din care angajatorul va plăti mai departe angajații. Cluburile sportive vor plăti sportivii contractați prin contracte de activitate sportivă, iar cei care lucrează în alte forme de muncă vor primi banii direct de la stat. (...)

Angajatorii care au posibilitatea să suplimenteze sumele acoperite de stat, o pot face. Nu se fac controale în această perioadă. Am vorbit despre încredere în sensul în care cred că statul trebuie să fie foarte aproape și rapid alături de cei care trec prin momente delicate, atât angajați și angajatori, în această perioadă. Nu înseamnă însă că nu vă solicităm responsabilitate, în condițiile în care vorbim despre bani publici”, a mai spus Violeta Alexandru.

