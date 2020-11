Ancheta de al SJU Piatra - Neamț este în desfășurare. Procurorii de la Parchetul General au ajuns la locul tragediei (VIDEO)

Achetatorii au ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Piatra – Neamț. Este vorba despre criminaliștii și procuroii veniți de la București și sunt coordonați de alți doi procurori ai Parchetului General, în acestă achetă.

Autoritățile urmează să vadă ce a stat la baza tragediei de la SJU Piatra – Neamț și de la ce a izbucnit incendiul tragic din cursul serii de sâmbătă, în care 10 persoane diagnositcate cu COVID-19 au decedat în secția de ATI, cuprinsă de flăcări.

Discutăm despre doi procurori cu experiență în astfel de dosare. Totodată sunt prezenți la fața locului criminaliștii dar și specialiști din cadrul Direcției de Investigați Criminale. Se axează pe mai multe paliere având în vedere că există mai multe supoziții în cazul tragediei de la SJU.

