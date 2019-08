EXCLUSIV ONLINE // Gabriel Păun, directorul pe Europa al Animals International, împreună cu deputatul PNL Adrian Oros, care a depus în Parlament un proiect privind asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar, au susținut, joi, o conferință de presă, pentru a prezenta noi informații în conflictul privind transporturile de animale vii din România în țările arabe.

Mai precis, Gabriel Păun a precizat că în iulie 2018, Animals International a trimis o scrisoare oficială Ministerului Agriculturii din România, avertizând că Al Mawashi, o companie din Kuweit de transport și tranzacționare a animalelor, ar putea veni în România să ia animale vii, după ce Australia şi-a închis porţile.

De asemenea, potrivit direcrorului pe Europa al Animals International, Guvernul român a primit acces la filmările şi informaţiile obţinute pe durata a cinci curse, respectiv mai-noiembrie 2017, ale celui mai performant vapor folosit de Al Mawashi, nava Awassi Express pe care au pierit de căldură cel puţin 4000 de oi. Filmările explicite arată că ovinele mor de cald, gâfâind pentru oxigen, sufocate în propriile dejecţii, incapabile să se odihnească şi să ajungă la hrană sau apă.

Gabriel Păun susține că, în ciuda avertizărilor, premierul României, Viorica Dăncilă, a efectuat o vizită în Golf, în octombrie 2018, pentru a discuta cu Al Mawasi, iar, o lună mai târziu, Al Mawashi a venit în România şi a bătut palma cu secretarul de stat Daniel Botanoiu.

Reamintim că, acordul comercial a fost perfectat dupa ce Australia a oprit exportul de ovine vii in timpul verii din Orientul Mijlociu, din cauza ca milioane de oi au suferit din cauza caldurii excesive de pe vapoare, multe dintre ele pierind pe drum.

Astfel, un transport naval din România, care a durat 3 săptămâni, pe timp de vară, de 70.000 de ovine, a fost efectuat, având ca destinație Golful Persic.

Dovezi filmate cu animale din România, exportate și ucise în Orientul Mijlociu

În cadrul evenimentului de joi, au fost publicate dovezi filmate cu animale din România, exportate și ucise în mod barbar în Orientul Mijlociu.

Din punct de vedere al bunăstării animale, nimic nu s-a schimbat în bine în ciuda investigațiilor repetate în Orientul Mijlociu și din Nordul Africii cu animale maltratate din România, care au afectat semnificativ reputația țării.

”Este al cincilea an consecutiv în care publicăm imagini cu animale torturate care afectează pe oricine le privește, mai puțin Guvernul României, care deschide în prezent exportul cu animale vii către noi destinații, unde am fost și știm că va fi cruzime 100%. Este vorba de Siria, Arabia Saudită, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Tunisia”, a declarat Gabriel Păun.

România a devenit numărul 1 în lume la exportul cu ovine și caprine și este deja între primele 10 din lume la exportul cu bovine, țara noastră surclasând Australia, care a început să reducă semnificativ exportul.

”România este cel mai mare exportator de ovine din lume (...) Nu dorim să oprească transportul, dar să se respecte Regulamentu European, iar în lunile de vară, respectiv iunie,iulie, august și septembie, să se suspende transportul”, a declarat Adrian Oros, în cadrul evenimentului, care a adăugat că vara ar trebui să se exporte carne congelată sau proaspătă.

Deputatul PNL a precizat că în perioada 2017-2018, România a exportat aproximativ 2,5 milioane de ovine și 300.000 bovine.

În cadrul evenimentului, ONG-ul Animals International a prezentat și un studiu economic, care arată că țara noastră ar putea crea până la 5311 locuri de muncă, valoarea adăugată brută, prin crearea acestor locuri de muncă fiind estimată la 46.26 milioane euro anual, calculele fiind realizate în cazul scenariului care presupune o încetare a tuturor livrărilor internaționale (UE sau non-UE) pentru ovine și bovine în mod etapizat până în anul 2022.

În acest context, ONG-ul solicită Guvernului României să înlocuiască negocierile curente de export cu animale vii către noi piețe arabe cu discuții despre export de carne congelată sau refrigerate, iar Parlamentului României cere să emită o nouă lege, prin care să înlocuiască exportul de animale vii cu cel de carne congelată și refrigerată, până în anul 2022.

Totodată, Gabriel Păun a afirmat că va depune o pângere la Consiliul Europei pentru prevenirea întoarcerii vaporului Al Shuwaikh în România.

