Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare cod galben de vijelii valabilă joi de la ora 6:00 până la 23:00.

28 de județe din sudul Banatului, nordul Crişanei, în Maramureş şi Transilvania, precum şi în nord-estul Munteniei şi nordul Dobrogei, sunt vizate de intensificări ale vântului de până la 55 - 65 km/h, iar în zona de munte, între 60 și 100 km pe oră.

Sub incidența prognozei intră județele Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Covasna, Vrancea, Bacău, Harghita, Neamţ. Suceava, Braşov, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sibiu, Argeş, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş.

Ce presupun alertele meteorologice bazate pe coduri de culoare?

ANM emite alerte pentru pentru anumite regiuni din țaără, bazate pe culori, care reflectă gravitatea evenimentelor meteorologice care ar urma să aibă loc.

Culorile, în ordinea severității fenomenelor sunt verde, galben, portocaliu sau roșu.

Codul verde nu anunță fenomene meteorologice periculoase, cel galben apare atunci când au loc fenomenele meteorologice obișnuite pentru perioada sau zona respectivă (averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, temperaturi ridicate), dar care care pot deveni, temporar, periculoase.

Codul portocaliu indică condiții meteo periculoase, crescute ca intensitate, cum ar fi vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă.

Alerta de cod roșu prognozează evenimente naturale foarte periculoase şi cu efecte dezastruoase, de la vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă.

O masă de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană a ajuns pe teritoriul României, luni seară, iar marți mai mulți șoferi din Botoșani au reușit să surprindă fenomenul neobisnuit pentru țara noastră.

Furtună de nisip în România, în această săptămână

Anul 2020 ar putea fi cel mai canicular de până acum

Meteorologii anunță că 2020 ar pute înregistra cele mai ridicate temperaturi de până acum, depășind chiar și recordul stabilit în urmă cu 4 ani. Temperaturile pentru anul în curs se anunță caniculare, fiind cu până la 75% mai mari față de cele din 2016.

The US National Oceanic and Atmospheric Administration din SUA este de părere că există șanse de 75% ca 2020 să înregistreze temperaturi caniculare, fiind cel mai călduros an de la începutul măsurătorilor. Mai mult decât atât, agenția americană a declarat că există șanse de 99,9% 2020 să fie unul dintre pirmii cinci ani în care au fost înregistrate temperaturi record.

Potrivit sursei citate anterior, agenția americană urmărește îndeaproape recordul stabilit în 2016, în timpul unui fenomen „El Nino” în care mercurul din termometre a indicat temperaturi ridicate, iar mai apoi a coborât rapid la temperaturi normale.

Un calcul separat, realizat de către Gavin Schmidt, director al Institutului Nasa Goddard pentru Studii Spațiale din New York, indică șanse de 60% ca în acest an să se stabilească un nou record privind temperaturile, relatează The Guardian.

În același timp, The Met Office indică o probabilitate de 50% ca anul 2020 să înregistreze un nou record privind cele mai ridicate temperaturi. Totodată, instituția britanică este de părere că 2020 se va încadra în rândul anilor caniculari, ce au început încă din 2015.