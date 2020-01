ANM, avertisment de ultimă oră. Mai multe regiuni din țară au intrat sub Cod galben de ceață și polei

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi depuneri îngheţate (chiciură sau polei) pentru nouă judeţe din vestul, nord-vestul, centrul şi sudul ţării, valabile în orele următoare, transmite Agerpres.



Potrivit meteorologilor, până sâmbătă la ora 2:00, în zonele joase ale judeţelor Arad, Bihor, Timiş şi Alba, precum şi în localităţi din judeţele Alba (Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos, Pianu, Şibot, Săliştea), Mureş (Târgu Mureş, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sângeorgiu de Mureş, Sarmaşu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Adămuş, Pănet, Gorneşti, Miercurea Nirajului, Cristeşti, Fântânele, Ceuaşu de Câmpie, Bălăuşeri, Ernei, Brâncoveneşti, Acăţari, Mica, Crăciuneşti, Deda, Reghin, Batoş, Găneşti, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureş, Zau de Câmpie, Valea Largă, Aluniş, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Găleşti, Cheţani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheşu de Câmpie, Vătava, Sânger, Ogra, Ruşii-Munţi, Suseni, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Şăulia, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Şincai, Corunca, Aţintiş, Coroisânmărtin, Grebenişu de Câmpie, Mădăraş, Crăieşti, Băla, Bichiş, Tăureni, Papiu Ilarian, Cozma), Harghita (Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu) şi Sibiu (Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Sălişte, Şelimbăr, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Racoviţa, Orlat, Cristian, Şura Mare, Şura Mică, Apoldu de Jos, Ludoş) se vor semnala ceaţă, care va determina reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, dar şi izolat depuneri îngheţate (chiciură sau polei).



De asemenea, până la ora 23:00, în zonele joase ale judeţelor Argeş şi Dâmboviţa, se vor semnala local ceaţă, ce determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, şi burniţă, care depune polei.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.