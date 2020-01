ANM, avertizări de fenomene periculoase pentru mai multe județe. Vezi zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi atenţionări nowcasting Cod portocaliu şi Cod galben de rafale şi, respectiv, de ceaţă pentru zonele de munte ale judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara şi pentru zonele joase ale judeţelor Arad, Bihor şi Timiş, valabile în orele următoare, transmite Agerpres.

Astfel, Codul portocaliu va fi în vigoare până la ora 20:30 în zonele de munte ale judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, la peste 1800 de metri, unde se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze care vor atinge la rafală 135-140 km/h.

De asemenea, în intervalul 2 ianuarie, ora 19:00 - 3 ianuarie, ora 0:00, în zonele joase ale judeţelor Arad, Bihor şi Timiş, se va semnala local ceaţă, care va determina reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. În plus, vor fi depuneri de chiciură.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.