Cod galben de averse torențiale și vijelii în toată România, avertizează ANM

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că toată România se află sub Cod galben de averse torențiale și vijelii până marți dimineață, ora 10.



În majoritatea zonelor din țară vor fi înregistrate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor exista frecvent descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii, iar cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri per metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri per metru pătrat, potrivit Agerpres.

Gradul de instabilitate atmosferică se va menține accentuat în cea mai mare parte a României, în săptămâna curentă, avertizează meteorologii.



Vremea rea vine concomitent cu o nouă etapă de relaxare a restricțiilor din țară





România trece, luni, printr-un nou val de relaxare a restricțiilor. De la începutul acestei săptămâni se redeschid mallurile, piscinele exterioare, grădinițele și creșele private, agențiile loto și casele de pariuri. Cu toate acestea, președintele Klaus Iohannis a îndemnat la prudență și a explicat că se impune prelungirea stării de alertă.

„Nu ne dorim acest lucru. Nu și-a dorit nimeni această epidemie, această pandemie. Ea a a venit peste noi indiferent că am avut o guvernare sau alta. Eu, sincer, sunt foarte mulțumit că am avut o guvernare liberală cu care împreună am putut să gestionăm această epidemie. Vreau să resubliniez, Guvernul, autoritățile au făcut tot ce a trebuit și au luat măsurile corecte și în timp. Acum, din păcate, nu s-a terminat. Cu toții ne-am fi dorit să scăpăm mai repede de epidemie. Ați văzut, și astăzi din păcate avem peste 200 de noi cazuri, deci nu putem să vorbim despre fosta epidemie. Este încă în comunitate virusul. Pentru ca Guvernul să aibă pârghiile necesare să ia măsurile atunci când se impun, după părerea mea, este nevoie de prelungirea stării de alertă”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

El a explicat că „sunt măsuri care, probabil, vor trebui impuse și în viitor, nu doar 15 zile. Dacă lucrurile merg bine, și sper să meargă așa, atunci vom avea după două săptămâni încă o fază de relaxare. Ne gândim să mai permitem și alte activități, care chiar acum încă nu sunt posibile. Ca de exemplu, portul măștii sau distanțarea, sau ordinele comune ale miniștrilor ca să reglementeze anumite domenii, în domeniul medicinei, în domeniul învățământului șamd. Aceste sunt necesare în continuare, ele reglementează, nu afectează viața oamenilor, în sensul că nu permit activități. Până la urmă, aproape toate activitățile vor fi posibile, dar fără acest instrument niciun guvern nu poate să reacționeze atunci când apare o problemă”.