ANM: Cod galben de instabilitate atmosferică. Ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în 13 județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în intervalul 15 mai, ora 13:00 – 16 mai, ora 03:00. Vizate sunt 13 județe din nordul, nord-vestul, nord-estul și centrul țării. Este vorba despre Satu Mare, Maramureș, Mureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Harghita, Covasna și Brașov.

Potrivit meteorologilor, fenomenele vor începe nord-vestul și centrul țării, iar spre seară și în cursul nopții se vor extinde și în jumătatea nordică a Moldovei. Astfel, ”instabilitatea atmosferică se va accentua și se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de peste 60...70 km/h, iar în zona înaltă de munte peste 80...90 km/h, vijelii, căderi de grindină și averse ce pot avea și caracter torențial. Punctiform cantitățile de apă vor depăși 25 l/mp”, au transmis reprezentanții ANM.

De asemenea, meteorologii precizează că fenomene similare se vor produce și în restul teritoriului, dar pe arii mai restrânse și în intervale de timp mai scurte.

Foto: meteoromania.ro

Val de praf saharian peste România

La începutul acestei săptămâni România s-a confruntat cu un fenomen mai puțin obișnuit. Un nor de praf saharian a venit peste țara noastră, în unele dimineță, mașinile fiind acoperite cu un strat subțire de praf roșiatic sau alb-gălbui. Fenomenul, care s-a produs și anul trecut, în România, a putut fi observat cel mai bine în zonele de deal și de munte, din vestul, nord-vestul și centrul țării.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat, într-o intervenție telefonică pentru Știrile B1 TV, că este vorba despre un episod trecător și că praful saharian ar putea fi benefic pentru culturile agricole din România.

”Pentru culturile agricole nu e un lucru rău pentru că acest praf saharian aduce minerale, compuși care ajută la îmbogățirea solului. Transportul ăsta poate să ajungă și peste Oceanul Atlantic și să fertilizeze solul pădurilor amazoniene, de exemplu”, a explicat climatologul.

Aproximativ un milion de hectare de culturi din România sunt afectate de secetă

De altfel, în acest moment, România se confruntă cu o secetă accentuată, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, precizând că aproximativ un milion de hectare de culturi sunt afectate.

”În evaluările de până acum ar fi afectate cam un milion de hectare de culturi din cele 2,9 milioane care au fost însămânțate în toamnă”, a spus ministrul, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

La rândul său, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat că România se confruntă cu o secetă pedologică puternică, mai ales în jumătatea estică a țării.

”Vorbim de un an agricol, al treilea an după 1973-1974 și 1982-1983, cu cea mai mică cantitate de precipitații înreigstrată de la 1 septembrie și până în prezent, numai 246 de litri per metru pătrat”, a declarat Elena Mateescu, pentru B1 TV.

Meteorologii estimează că 2020 va fi anul cu cele mai ridicate temperaturi de la începutul măsurătorilor

De altfel, specialiștii în meteorlogie de la nivel mondial anunță că 2020 ar putea fi cel mai cald an de până acum, urmând să depășească inclusiv recordul de temperatură înregistrat în urmă cu patru ani. Temperaturile pentru anul în curs se anunță caniculare, fiind cu până la 75% mai mari față de cele din 2016. Potrivit US National Oceanic and Atmospheric Administration, există șanse de 75% ca 2020 să înregistreze temperaturi record, fiind cel mai călduros an de la începutul măsurătorilor.