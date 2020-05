ANM: Cod galben de vânt și vijelii în majoritatea regiunilor țării. Vreme instabilă până la miezul nopții

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificări ale vântului şi instabilitate atmosferică, pentru Transilvania, Oltenia și Muntenia, valabil pe tot parcursul zilei de marți.

Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 9:00 -23:00, Oltenia, Transilvania, şi o mare parte din Muntenia (Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ilfov) sunt așteptate intensificări ale vântului de până la 55 - 65 km/h, dar care pot depăși, rar, 70 de km pe oră, iar la munte, cu 90-100 km pe oră.

Vijelii cu grindină și descărcări electrice sunt prognozate și în Moldova, Dobrogea şi în estul Munteniei -Buzău, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi.

În București temperaturile urcă, dar vântul continuă să bată

Locuitorii Capitalei se vor bucura de temperaturi de până la 29 – 30 de grade Celsius, însă vântul își va face simțită prezența prin rafale de până la 55 km/h, iar în timpul nopții se va mai domoli. Cerul va fi variabil, mai mult senin în primele ore ale zilei.

La munte vremea va rămâne caldă, deși sunt anunțate ploi locale

În regiunile de deal și de munte sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, însoțite de descărcări electrice și grindină. Nu este exclus ca, în unele zone, să plouă torențial, chiar și cu până la 20 l/mp. Temperaturile vor oscila între 14 - 18 grade ziua și 2-3 grade noaptea.

În Moldova temperaturile rămân mai scăzute decât în mod obișnuit

Regiunea se va confrunta cu vreme destul de rece pentru această perioadă din an, cu minine de 16 - 19 grade, în general și maxime de 22 - 25 de grade în sudul regiunii.

În Dobrogea, mercurul din termometre rămâne la valori minime

În Dobrogea, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă şi chiar mai scăzute uneori, cu maxime de 17 - 20 de grade.

Anul 2020 ar putea fi cel mai călduros an de până acum

Meteorologii anunță că 2020 ar pute înregistra cele mai ridicate temperaturi de până acum, depășind chiar și recordul stabilit în urmă cu 4 ani. Temperaturile pentru anul în curs se anunță caniculare, fiind cu până la 75% mai mari față de cele din 2016.

The US National Oceanic and Atmospheric Administration din SUA este de părere că există șanse de 75% ca 2020 să înregistreze temperaturi caniculare, fiind cel mai călduros an de la începutul măsurătorilor. Mai mult decât atât, agenția americană a declarat că există șanse de 99,9% 2020 să fie unul dintre pirmii cinci ani în care au fost înregistrate temperaturi record.

Potrivit sursei citate anterior, agenția americană urmărește îndeaproape recordul stabilit în 2016, în timpul unui fenomen „El Nino” în care mercurul din termometre a indicat temperaturi ridicate, iar mai apoi a coborât rapid la temperaturi normale.

Un calcul separat, realizat de către Gavin Schmidt, director al Institutului Nasa Goddard pentru Studii Spațiale din New York, indică șanse de 60% ca în acest an să se stabilească un nou record privind temperaturile, relatează The Guardian.

În același timp, The Met Office indică o probabilitate de 50% ca anul 2020 să înregistreze un nou record privind cele mai ridicate temperaturi. Totodată, instituția britanică este de părere că 2020 se va încadra în rândul anilor caniculari, ce au început încă din 2015.