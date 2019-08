Reguli noi la ANPC: Angajatele de la Protecția Consumatorilor, fără decolteu și fuste scurte la locul de muncă. Bărbații nu au voie să poarte sandale sau părul lung. / Explicațiile șefului instituției (VIDEO)

Fără bluze cu decolteu la locul de muncă. Este măsura impusă de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Iar lista interdicţilor nu se opreşte aici: angajatele instituţiei trebuie să renunţe la fustele cu fermoar iar „limita de decență" pentru lungimea fustei este „imediat deasupra genunchilor”. Nici bărbaţii nu au fost ocoliţi de aceste reguli. Lor le este interzis să poarte sandale sau părul lung.

NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANI OȚIL A FOST DAT DE GOL ÎN DIRECT! ESTE VORBA DESPRE CELEBRA... (GALERIE FOTO)

”Dacă ne-am obișnuit să vedem polițiști îmbrăcați civilizat, lucrători ai ANAF îmbrăcați civilizat, dacă ne-am obișnuit să vedem că este rigoarea este impusa celor care o cer, atunci putem înțelege că și această instituție are nevoie să iasă în acțiunile de control într-un mod în care ce cerem să respectăm chiar noi înșine”, a declarat președintele ANPC, Horia Constantinescu, într-o intervenție telefonică pentru Știrile B1 TV.

Conform ordinului, în cazul bărbaților, ținuta va fi alcătuită obligatoriu din cămașă, cu mânecă lungă, simplă, clasică, de culoare alb, albastru, bej, bleumarin, negru, pantaloni uni, care trebuie să fie drepți, fără tăieturi, fermoare, imprimeuri.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Încălțămintea va fi alcătuită din pantofi uni, sunt excluse articolele de încălțăminte în stil sport (teniși, bascheți, adidași) și sandalele. Haina de toamnă/iarnă nu va conține accesorii extravagante, în exces, fiind una clasică.

”Vă pot spune despre mine. Purtam sacouri colorate, cămăși cu dungi și cămăși colorate. În momentul în care am sosit la această Autoritate, m-am dus și mi-am cumpărat cămăși albe, costume elegante pentru că reprezentativitatea noastră este dată și în funcție de cum arătăm”, a mai spus Constantinescu.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

De asemenea, sunt interziși pantalonii scurți, tăiați sau colanții, sandalele gen papuci de plaja, pălăriile sau șepcile, cămășile ieșite din pantaloni sau descheiate, hainele mulate indecent, îmbrăcămintea indicând afilierea la o bandă sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator.

”Nu poți să îi impui unui operator economic din domeniul cazarilor turistice să aibă un hotel curat dacă tu însuți miroși a transpirație. Lucrurile cred că sunt de bun simț”, a mai spus Horia Constantinescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.