Controale ANPC la Carrefour: Două magazine ar putea fi închise. Aproape 1,5 tone de produse au fost retrase de la vânzare (VIDEO)

Inspectorii ANPC au făcut controale în 14 magazine Carrefour din București și din țară și au constatat mai multe nereguli, între care alimente păstrate la temperaturi inadecvate, cu data limită de consum depăşită sau depozitate în condiţii neigienice. Controalele s-au soldat cu amenzi de peste 300.000 de lei, aproape 1,5 tone de produse retrase de la vânzare și închiderea unor raioane care în se vindea mâncare gătită. De asemenea, inspectorii ANPC au propus închiderea pentru șase luni a două dintre magazine, informează news.ro și economica.net.

Controalele au vizat magazine Carrefour din Bucureşti, Satu Mare, Cluj, Oradea, Baia Mare, Constanţa, Braşov, fiind verificate 6.724 de kilograme de produse alimentare, în cazul a 1.660 de kilograme fiind constatate abateri.

