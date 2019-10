Inspectorii ANPC au făcut controale în 14 magazine Carrefour. Cele mai mari nereguli au fost constatate în Carrefour Park Lake şi Carrefour Grand Arena din București, informează Adevărul. În cazul celor două, ANPC a propus închiderea completă pentru şase luni a raionului de gastronomie.

Inspectorii ANPC au făcut controale în 14 magazine Carrefour din București și din țară și au constatat mai multe nereguli. Printre problemele cel mai des identificate s-au numărat: produse expirate, depozitarea necorespunzătoare a unor alimente, inducerea în eroare a consumatorului privind prospețimea altora, temperatură prea mică a alimentelor oferite la raionul gastro, lipsa unor documente din care să reiasă data de fabricație, decongelarea incorectă a unor produse și cuptoare insuficient igienizate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.