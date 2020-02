ANPC, zeci de controale la spitale. Mizerie şi mâncare alterată, printre nereguli (VIDEO)

Mizerie cât cuprinde, lenjerii de pat rupte şi pătate, băi pline de mucegai, dar şi mâncare alterată. Asta au găsit comisarii de la protecţia consumatorului în mai multe spitale din ţară. Cele mai mari probleme au fost descoperite de comisarii ANPC la Spitalul municipal Dorohoi, unde spațiile de depozitare arătau ca după război, informează B1 TV.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a făcut zeci de controale în spitalele din ţară. La Spitalul Municipal Dorohoi, imaginile par desprinse dintr un film de groază. Mizeria şi mucegaiul sunt la ele acasă.

În depozitul de alimente, comisarii au găsit alimente ţinute în condiţii necorespunzătoare. Blocul alimentar al unităţii ar fi trebuit închis, dar ar fi rămas fără hrană 270 de pacienţi.

