Inspectorii ANPC au găsit în hypermarket-urile din zona Bucureşti - Ilfov peşte păstrat la temperaturi necorespunzătoare, peşte alterat sau peşte afumat expirat. Prin urmare, au aplicat amenzi de 200.000 de lei și au oprit de la comercializare 1,6 tone de marfă.

"Într-o singură zi au fost controlaţi 11 operatori economici şi au fost aplicate 10 amenzi contravenţionale în valoare de 200.000 lei şi un avertisment. Urmare a deficienţelor constatate, a fost oprită definitiv de la comercializare cantitatea de 1,6 tone de peşte şi produse din peşte, în valoare de 40.000 lei", transmite ANPC.

