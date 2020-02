ANPC, val de amenzi usturătoare la Botoșani: Mai multe localuri au fost închise, după ce inspectorii au găsit carne expirată de luni bune și o mizerie de nedescris în bucătării (VIDEO)

Mare atenție de unde cumpărați mâncare! Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au făcut zeci de controale la restaurantele din Botoșani. Au găsit carne expirată de luni bune, alimente alterate şi mizerie de nedescris în bucătării. Comisarii au închis localurile respective și au dat amenzi usturătoare, relatează B1 TV.

Dezastru la mai multe restaurante din Botoșani. Într-o singură zi, inspectorii de la Protecția Consumatorului au închis mai multe localuri. Aproape 500 de kilograme de mâncare stricată au fost ridicate de autorități. Mai mult, deși bucătăria din fiecare restaurant ar trebui să fie curată și dezinfectată de fiecare dată, în Botoșani lucrurile stau diferit.

Patronii și angajații sfidează regulile minime de igienă. Obiectele de gătit erau murdare și aruncate într un colț, frigiderele unde era depozitată mâncarea era necurățat, iar mirosul de carne stricată de întâmpina de la ușă. Nici aragazul sau ustensilele de gătit nu făceau notă discordantă.

La peisajul care îți taie pofta de mâncare, se adaugă carnea expirată de luni bune, alimente alterate și mucegaiul.

În urma controalelor fulger, inspectorii au închis peste 20 de restaurante și au dat amenzi de 50. 000 de lei. Imaginile surprinse de inspectorii ANPC vorbesc de la sine despre dezastrul sau lipsa totală de interes a proprietarilor sau coordonatorilor acestor restaurante.

Autoritățile au anunțat că nu vor opri verificările nici zilele următoare.

