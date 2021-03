ANSVSA: Nu există dovezi ştiinţifice privind prezenţa şi supravieţuirea pe alimente a virusului responsabil de COVID-19

Nu există dovezi ştiinţifice privind prezenţa şi supravieţuirea pe alimente a virusului responsabil de COVID-19, astfel încât să fie posibilă infectarea oamenilor, precizează Reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

ANSVSA a reacționat astfel la informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora că pâinea neambalată poate constitui o sursă de îmbolnăvire de COVID-19. ANSVSA a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor de profil, pentru a informa şi a clarifica necesitatea unei astfel de acţiuni, precum şi de a analiza impactul negativ care poate fi generat pe piaţa produselor respective prin mediatizarea de informaţii eronate.

Reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor din domeniul panificaţiei, prezenţi la discuţiile cu ANSVSA, au reclamat faptul că informaţiile eronate apărute în spaţiul public au creat confuzie în rândul operatorilor şi o stare de îngrijorare nejustificată în rândul consumatorilor, ceea ce a generat pierderi economice importante pe piaţa produselor de panificaţie neambalate.

Pe acest fond, reprezentanţii ANSVSA au reamintit faptul că, la această dată, nu există dovezi ştiinţifice că alimentele sunt o sursă probabilă sau o cale de transmitere a virusului, aşa cum, de altfel, este menţionat şi în ghidurile pentru industria alimentară elaborate de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)/WHO (World Health Organization) şi EFSA (European Food Safety Authority), publicate în luna aprilie a anului trecut.

ANSVSA consideră că nu este necesară reglementarea suplimentară a comercializării produselor de panificaţie neambalate.

„Respectarea cu stricteţe de către personalul angajat care manipulează şi comercializează alimentele a regulilor privind siguranţa alimentelor, a celor de igienă personală şi de informare adecvată a consumatorilor sunt mecanismele prin care produsele alimentare puse pe piaţă sunt sigure. ANSVSA realizează permanent controale tematice la nivel naţional în domeniul produselor alimentare de origine non-animală, care vizează respectarea de către operatori a condiţiilor de funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care sunt manipulate şi comercializate produsele alimentare, a condiţiilor de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite, a cerinţelor de trasabilitate şi a celor privind etichetarea etc. În plus faţă de anii anteriori, controalele din această perioadă urmăresc, în contextul pandemiei de COVID-19, atât respectarea normelor de igienă alimentară, cât şi a celor de protecţie pentru personalul angajat, precum şi realizarea de dezinfecţii şi igienizări cu substanţe virucide care să asigure dezinfectarea echipamentelor şi ustensilelor din unitatea respectivă”, se menţionează în comunicat.

Anul trecut, în luna noiembrie, Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN a anunţat că este profund îngrijorat de apariţia şi difuzarea în spaţiul public a unui clip care conţine „informatii false, defăimătoare şi nefondate” despre produsele de panificaţie neambalate şi anunţă că vor face toate demersurile legale pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi. Este vorba despre clipul distribuit de Asociaţia „Preţuieşte Calitatea”, cu mesajul: „Zilnic apar aproximativ 500 de cazuri noi de COVID-19, din cauza consumului de pâine neambalată”.

De asemenea, ANPC şi ANSVSA, ale căror nume sunt menţionate în clipul publicitar, au reacţionat şi au comunicat, în mod oficial, că se dezic de acest material şi de conţinutul acestuia, considerându-l „profund şi total neadevărat”, în condiţiile în care nu au participat şi nu au girat apariţia acestuia. Astfel, cele două instituţii au anunţat că vor sesiza Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) cu privire la apariţia şi difuzarea acestui clip în spaţiul public.

Pe data de 12 ianuarie 2021, CNA a decis că spotul publicitar al Asociaţiei „Preţuieşte Calitatea" – Pâine neambalată, în care apare afirmaţia potrivit căreia „Zilnic apar aproximativ 500 de cazuri noi de COVID-19 din cauza consumului de pâine NEAMBALATÄ", a fost difuzat cu încălcarea dispoziţiilor legale din Codul audiovizualului (perioada monitorizată 28 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021), articolul 101, în care se menţionează: „Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile".