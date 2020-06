Antena 1 a suspendat filmarile emisiunii 'Te cunosc de undeva', dupa ce vedetele postului s-au infectat cu noul coronavirus

Focar de infecție Covid-19 la Antena 1. După ce cântărețul Marcel Pavel a fost confirmat infectat cu noul coronavirus, alte două vedete au primit și el verdictul teribil al medicilor. Este vorba despre Ozana Barabancea și Andrei Ștefănescu, membrii emisiunii ‘Te cunosc de undeva’. O altă vedetă infectată este cunoscuta actriția Adriana Trandafir. Pe lângă În acest context, reprezentanții Antena 1 au transmis, joi, un comunicat de presă, în care sustin că s-a deschis o anchetă epidemiologică, iar filmarile pentru emisiunea în cauză au fost sistate.

Focar de Covid la Antena 1. Filmările la emisiunea ‘Te cunosc de undeva’, sistate

Antena 1 a suspendat filmările la emisiunea ‘Te cunosc de undeva’ după ce mai mulți membri artiști au fost confirmați cu noul coronavirus. Primul care s-a simțit rău a fost cântărețul Marcel Pavel. El a fost dus cu izoleta și internat, miercuri seară, la Institutul ‘Matei Balș’ din Capitală. Ulterior, joi, au fost diagnosticați cu Covid-19 și alți doi membrii ai emisiune, respectiv Ozana Barabancea și Andrei Ștefănescu, de la trupa Alb și Negru. O altă vedetă infectată este cunoscuta actriția Adriana Trandafir, potrivit informațiilor stiripesurse.ro. Aurelian Temișan și Andreea Bălan sunt și ei suspecți, însă nu se știe dacă au primit, momentan, confirmarea de la medici la testele pe care le-au făcut.

Toți lucrează la aceeași emisiune, ”Te cunosc de undeva”, iar numărul total a celor confirmați cu coronavirus a ajuns, deocamdată, la 10. Pe lângă vedetele menționate, și alți angajați ai televiziunii au coronavirus, fiind vorba despre cameramani și oameni de la montaj.

„Filmarile pentru emisiunea Te cunosc de undeva! sunt suspendate pentru moment. Antena 1 a luat toate masurile impuse de lege pentru stoparea raspandirii virusului SARS-CoV2 si siguranta angajatilor si a colaboratorilor. A fost realizata o ancheta epidemiologica, au fost testate si trimise in izolare persoanele care au avut un contact direct. Filmarile pentru Te cunosc de undeva! urmeaza a fi realuate dupa perioada de carantinare.

In ceea ce priveste informatiile vehiculate cu privire la Antena Stars, mentionam faptul ca emisia postului continua la fel ca si pana acum. Au fost luate si in acest caz toate masurile de dezinfectie, distantare si protectie, pentru ca productiile sa se poata desfasura in continuare in conditii de siguranta”, se arata în comunicatul transmis de Antena 1.

Sediul Antena Stars a fost închis

Totodată, Antena 1 a decis închiderea unei clădiri de la Romexpo, unde se filma emisiunea ”Te cunosc de undeva”, pentru dezinfecție.

Tot personalul va intra în carantină timp de două săptămâni.

Colegii de filmări de la „Te cunosc de undeva”, membrii staff-ului și șefii postului Antena Stars au luat cu asalt centrele în care au posibilitatea să se testeze cât mai repede cu putință, au dezvăluit surse din Antena Group, conform sursei citate anterior.

Cadrele medicale care se ocupă de Marcel Pavel au explicat că artistului i s-a administrat deja un tratament împotriva bolii respiratorii provocată de noul virus, care a fost depistat la sfârșitul anului trecut, în Wuhan.