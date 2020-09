Anton Hadăr, despre posibilitatea ca profesorii să intre în grevă: "Clar că se poate ajunge și la noi la proteste"

În contextul în care cadrele didactice din Spania se pregătesc de grevă în plină pandemie de coronavirus, invocând faptul că statul nu asigură suficiente măsuri de protecție, Anton Hadăr, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Alma Mater, a explicat în direct pentru B1 TV care este situația din România.

Acesta a precizat că deși nu suntem în situația gravă a Spaniei și profesorii din România vor ajunge să protesteze dacă “se va pierde controlul” asupra modului în care autoritățile gestionează procesul educațional în timpul pandemiei de coronavirus.

“Nu suntem în situația atât de gravă de la Madrid, dar dacă nu vom dovedi că avem capacitatea de a gestiona această situaie care este acum în România clar că se poate ajunge și la noi la proteste. Deși la noi se spune că starea de alertă nu te lasă să protestezi, dar se va pierde controlul. Și la noi s-ar putea ca învățământul să fie veriga cea mai sensibilă, sper să nu fie veriga slabă cum se spune în anumite medii.

Măsuri sunt, important este să le respectăm. Depinde și de modul în care se desfășoară procesul educațional. Vă asigur că distinșii mei colegi din învățământul preuniversitar, la fel și colegii din învățământul superior care stau să înceapă activitatea universitatea, nu vor ajunge în zona în care să rabde și să facă școală pe ideea că primesc banii netrunchiați. Atitudinea lor va fi mult mai fermă în această perioadă, nu vor accepta de dragul obținerii salariului să lucreze cu elevi care nu vor fi conectați la toate instrumentele moderne de predare, nu vor accepta să nu li se asigure tot ce trebuie într-o școală și că se vor duce acolo să se expună.

Profesorii și medicii sunt acum în linia întâi în fața pandemiei. Era tare bine dacă la 1 septembrie se producea acea finalizare a legii salarizării noastre și cele 200-300 de lei care ar fi fost acordate lunar în medie, atâta vreme cât noi am acceptat ca medicii să se ducă înainte pe traseu".

În ceea ce privește rezultatele pe care elevii le vor avea la sfârșitul acestui an problematic, Anton Hadăr a subliniat că dacă învățământul se va desfășura mai mult de la distanța rezultatele vor avea de suferit:

"Dacă învățământul se va derula mai mult în zona aceasta a predării la distanță, va fi un an foarte greu, cu rezultate foarte proaste. Oricât s-ar chinui colegii mei să predea nu putem să spunem că avem un învățământ de calitate și că va fi eficient. Va fi un an cu probleme"

