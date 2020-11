Președintele ”Alma Mater”, Anton Hadăr, a vorbit duminică după-amiză, într-o intervenție la B1 TV, despre problemele cu care se confruntă atât profesorii, cât și elevii în contextul în care cursurile școlare se desfășoară în regim online din cauza pandemiei de coronavirus.

Profesorul universitar, Anton Hadăr, preconizează lacune majore mai ales în cazul elevilor care nu beneficiază de materialele necesare desfășurării activității online.

Întrebat despre cazul învățătoarei de la Dâmbovița, care a fost dat afară din sistemul de învățământ din cauză că nu a dorit să predea orele online, Hadăr a făcut următoarele afirmații:

”Sunt cazuri izolate la nivelul întregii țări. Cauzele care dus la așa ceva sunt variate: slaba pregătire a profesorului sau a învățătorului, în ceea ce privește utilizarea instrumentelor e-learning... Sunt mulți colegi care nu au învățat la timp ceea ce trebuie, nu se străduiesc... Deci, al doilea factor este indolența cadrelor didactice de a pune mâna puțin pe un calculator, pe un computer, de a cere sprijin și cred că se vor adapta pentru că nu sunt oameni fără minte, fără inteligență.”, a spus Anton Hadăr.

A cumpărat o casă în urmă cu câteva luni și s-a apucat să facă curățenie în ea. Într-o zi, a găsit o cameră secretă și a decis să intre în ea: „Aș fi vrut să nu dau de ea niciodată!” (FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.