DOLIU ÎN SPORT! Marele antrenor s-a stins din viață! Simona Halep s-a prăbușit de DURERE (FOTO)

Primul antrenor al Simona Halep, Nicuşor Ene, a murit, sâmbătă.

Campioana și-a exprimat condoleanțele pe Facebook, pentru cel care i-a descoperit talentul.

“...doar ce am aterizat de la Dubai acolo unde am facut pregătirea pentru noul an. De fiecare dată când ajung o sun pe Mama...astăzi apelul s a încheiat cu vestea tristă că Domn Profesor Ene ne a părăsit, o persoană blândă care nu m-a certat nici măcar o dată în toti acei 4 ani în care m-a învăţat absolut tot ce înseamnă tenisul. A fost una dintre cele mai importante cărămizi pe care el a pus-o la această carieră minunată a mea. Mă bucur enorm că a fost alături de mine pe scena de la Constanţa atunci când am sărbătorit trofeul de la Wimbledon. ...mereu în sufletul meu! Dumnezeu să-l ierte!”, a scris Halep.

Un mesaj de condoleanţe a fost postat şi de Tenis Club Bright, din Constanţa.

“De azi lumea tenisului e mai săracă, iar noi am pierdut un membru drag al familiei Tenis Club Bright. Cu mare durere în suflet ne desparţim de domul profesor Nicuşor Ene şi sperăm să îi fie drumul lin către eternitate. R.I.P!”

Vineri, Nicușor Ene a suferit un infarct, iar medicii din Constanța l-au transferat, de urgență, în Capitală.