Apa lacului IOR din Capitală este roșie de câteva săptămâni. Reprezentanții ONG-urilor spun că ar fi vorba despre poluare / Apele Române: Indicatorii de calitate, în jurul valorilor normale (VIDEO)

Apa lacului IOR din București este, de câteva săptămâni, roșie. Specialiştii vorbesc despre un adevărat dezastru ecologic. Pe de o parte, reprezentanții ONG-urilor de mediu spun că este vorba despre poluare cu fecale. Pe de altă parte, însă, reprezentanții Apelor Române spun că indicatorii de calitate a apei sunt în parametri normali.

Garda de Mediu a precizat că a identificat un posibil poluator, însă verificările vor continua.

„Au făcut o verificare acolo, s-au prelevat probe, rezultatele de la buletinele de analiză sunt la colegii noștri de la Municipiul București. Până la această dată, din primele verificări nu am putut stabili un poluator cu certitudine”, a declarat Mărioara Gătej, şefa Gărzii Naționale de Mediu.

Una dintre explicaţiile date de specialiştii în mediu este că apa lacului ar fi contaminată cu dejecţii după ce s-ar fi spart o conductă de canalizare.

„Ne gândim la trei factori de poluare: unul ar fi o poluare intenționată, a unor deversări de vidanje, de exemplu. Mai avem posibilitatea ca anumite unități economice din cadrul parcului să fi deversat anumite substanțe. Posibl cea mai mare o dă această varianta, că s-ar putea să se fi deversat fecale în lacul IOR”, a spus Dan Trifu, vicepreşedinte ECO-CIVICA.

Specialiştii se tem nu doar că sănătatea locuitorilor din zonă este pusă în pericol, ci că ar putea fi vorba despre un adevărat dezastru ecologic.

"Urmează să se identifice cine este poluatorul și să se dispună măsurile în consecință", a mai spus Dan Trifu.

O reacție a venit și din partea reprezentanților Apelor Române. Într-o postare pe Facebook, aceștia au transmis că ”indicatorii de calitate respectiv cei fizico-chimici și biologici se situează în jurul valorilor normale”.

”Aceste analize au fost solicitate în cadrul unui control coordonat de către Garda Naţională de Mediu care a fost sesizată cu privire la modificarea culorii apei lacului.

Lacul IOR se află în administrarea Primăriei Sectorului 3. Acesteia i s-a solicitat să continue monitorizarea calității apei, atât din punct de vedere bacteriologic, cât și al faunei acvatice, deși nu există mortalitate piscicolă. Acest demers va fi continuat până la identificarea sursei care a generat transformarea culorii apei într-una roșiatică”, se arată în postarea citată.

