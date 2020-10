Apelul unui medic care a donat plasmă de 5 ori: „Nu se știe niciodată când te transformi din donator în primitor”

Un cadru medical din municipiul Bistrața, care a fost contaminat cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, dar s-a vindecat, a donat până la acest moment de cinci ori plasmă. Medicul Lucian Bobeanu de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) a avertizat că oricând e posibil să te transformi din donator în primitor de plasmă, transmite Libertatea.ro.



Apelul disperat al unui medic vindecat de Covid-19

Lucian Bobeanu este de părere că oamenii trebuie să înțeleagă că malaria respiratorie declanșată de noul virus Covid-19 se manifestă diferit la fiecare, dar depistată la timp, aceștia mai au o șansă.

„Pot fi pacienți care par perfect sănătoși care pot face fenomene de insuficiență respiratorie gravă sau pot fi pacienți foarte grav la debut, dar care sa nu facă complicații severe”, a afirmat medicul Lucian Bobeanu.

„La începutul pandemiei, nu existau echipamente de protecție, iar medicii resuscitau pacienții în echipamentele standard”

Doctorul vindecat de boala pulmonară declanșată de noul virus ucigaș a povestit că la începutul pandemiei, nu existau nici echipamente de protecție și nici viziere. Prin urmare, medicii erau nevoiți să meargă și să resusciteze pacienții în echipamentele standard, pentru că protocolul nu prevedea ca ei să fie echipați la cazuri care nu sunt Covid.

„La începutul pandemiei, nu era în protocol ca cei din resuscitare, medicii asistenții, echipajele să fie echipate complet. Nu aveam echipamente de protecție, viziere. Mergeam și resuscitam în echipamentele standard, pentru ca protocolul nu cerea sa fii echipat la cazuri care nu sunt Covid. După care, și-au dat seama că totuși este un risc foarte mare de infectare și am fost echipați. Eu chiar în perioada aceea am avut vreo 5, 6 resuscitari. Bineînțeles, la o resuscitare se face intubarea pacientului, se face ventilația pacientului pe sonda de intubare și cu balon. Riscul de transmitere există, stând aplecat asupra pacientului, ventilând mecanic acel pacient, respiri acei aerosoli pe care îi emite. Lucrând la urgență și în spital în perioada respectivă nu se găseau halate. Erau pacienți la care intrai fără echipament, după care, după anumite semne, îți dădeai seama că poate să fie suspect de infecție cu SARS cov 2”, a mai spus doctorul.

”Pacienții au mințit mult, de frică consecințelor”

De asemenea, medicul a relatat că pacienții care se prezintă la urgență cu diferite simptome pun în dificultate personalul medical care nu știe dacă aceștia au sau nu coronavirus.

„La începutul pandemiei, pacienții au mințit mult. Nu spuneau că au fost în contact cu persoane venite din străinătate, de frică să nu fie consultați, de frica consecințelor”.

„Am fost internat între 25 mai și 8 iunie. Nu am avut simptome foarte grave, dar m-am simțit diferit față de ce aveam in răcelile mele obișnuite. Mi-a fost teamă de consecințe, pentru familia mea și să nu cumva să îmi agraveze afecțiunea pulmonară cronică pe care o am, să ajung la intubare cu o insuficiență respiratorie mai severă. Când am văzut simptomatologia, am bănuit că este așa ceva, având în vedere că lucram în urgențe. Serviciul de ambulanță face și resuscitari”, a mărturisit Lucian Bobeanu.