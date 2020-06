Apicultorii care comercializează sau vând miere cu adaosuri de zahăr vor fi aspru pedepsiți prin lege

Potrivit noii legi a apiculturii, ce a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis, persoanele care fac sau comercializează miere cu adaosuri de zahăr riscă sancțiuni drastice, de până la 40.000 de lei, dar și suspendarea autorizației sanitar veterinare.

Mierea ar trebui să fie un produs natural

În forma adoptată de Parlament luna trecută se specifică faptul că mierea este definită ”substanța naturală dulce produsă de albine Apis mellifera din nectarul plantelor sau din secrețiile secțiunilor vii ale plantelor sau din excrețiile, pe secțiunile vii ale plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin sucțiune din plante, și pe care albinele le colectează, le transformă, combinându-le cu substanțe proprii specifice, le depozitează, le deshidratează, le adună și le lasă în faguri pentru a se macera și a se maturiza”.

În urma modificărilor aduse acestei legi, pe etichete trebuie să fie înscrisă clar țara de proveniență, dar și dacă produsul conține amestecuri de miere. Ba mai mult, nu se poate scrie pe borcanul de miere ”produs românesc” dacă nu sunt respectate prevederile din Legea 168/2017, scrie a1.ro.

Medicii veterinari oficiali de la nivelul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sunt obligaţi să efectueze supravegherea şi controlul oficial al modului în care producătorii şi procesatorii realizează procesarea mierii şi să recolteze probe în vederea efectuării analizelor de laborator.

Cum vor fi pedepsiți cei care nu respectă legea?

Noua lege stabilește și o listă lungă de amenzi, de la 50-100 de lei pentru cei care nu au completat carnetul de stupină pănă la 30.000-40.000 de lei pentru ”producătorii, procesatorii și comercianții care comercializează cu bună știință, miere de albine cu adaosuri de zaharuri exogene sau alte substanțe interzise (...), și după caz, suspendarea pe timp de 12 luni a documentului de autorizare/înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.”

Mierea este un remediu natural folosit de mii de ani

Mierea de albine este un aliment utilizat in aproape toata lumea de mii de ani. Este un lichid vascos, dulce, produs de albine pentru a se hrani. A fost utilizata pentru prima data in ritualuri religioase, insa ulterior a fost folosita in alimentatie, in cosmetica si in medicina naturista.

Anual, la nivel mondial sunt produse peste 1,5 milioane de tone de miere de albine (1,78 milioane de tone in 2016), cei mai mari producatori fiind China, Turcia si Statele Unite ale Americii. Tara noastra se afla printre primii producatori de miere de albine la nivelul Uniunii Europene, cu o productie medie anuala situata intre 22.000 si 24.000 de tone. Desi producem o cantitate insemnata de miere, nu suntem si mari consumatori ai acestui produs. Consumul de miere in tara noasta este de 500-600 de grame pe locuitor anual, de trei ori mai mic decat media europeana. Mierea este unul dintre cele mai sanatoase produse alimentare, beneficiile sale fiind dublate de gustul dulce si de multiplele moduri in care poate fi utilizata.

Care sunt beneficiile medicale ale mierii de albine?

Mierea are proprietati antibacteriene si lupta impotriva infectiilor - unele studii au dovedit eficienta mierii in lupta cu mai multe tipuri de bacterii, inclusiv E.coli sau salmonella. Datorita acestei actiuni, mierea ajuta la vindecarea diverselor tipuri de infectii, inclusvi a celor de la nivelul pielii.

Ajuta la vindecarea ranilor si ulceratiilor - acest beneficiu se datoreaza actiunii antibacteriene. Mierea combate proliferarea bacteriilor si va accelera refacerea tesuturilor care au suferit diverse tipuri de rani.

Amelioreaza durerile de gat si tusea - pentru ca este un bun emolient, mierea ajuta la calmarea gatului iritat si a acceselor de tuse. In cazul tusei uscate, mierea de albine s-a dovedit a fi chiar un remediu la fel de precum medicamentele pe baza de dextrometorfan (substanta activa din majoritatea antitusivelor).

Creste anduranta sportivilor si este o sursa de energie care nu induce hipoglicemia. Mierea induce si un raspuns metabolic pozitiv, fiind un aliment potrivit pentru a fi consumat inainte de antrenament.

Unele tipuri de miere, cea de Tualang, de exemplu, ajuta la reglarea glucozei din sange, avand in acest fel un aport in combaterea diabetului. Desi este un aliment dulce, mierea de albine este un desert care in cantitatile potrivite nu contribuie la cresterea riscului imbolnavirii de diabet, asa cum se intampla cu alte produse dulci.

Intareste sistemul imunitar si ajuta la ameliorarea simptomelor alergiilor. Mierea stimuleaza productia de anticorpi contribuind astfel la preveniera imbolnavirilor de orice tip si ajutand corpul sa lupte cu organismele patogenele.

Este de ajutor in tratarea unor afectiuni ale pielii, printre care dermatita atopica sau psoriazisul. Mierea a fost utilizata la nivelul pielii pentru tratarea diverselor afectiuni inca din anul 2.000 I. Hr. Cele mai vechi civilizatii foloseau mierea ca atare, aplicata pe piele, pentru a vindeca eczeme, arsuri, furuncule.

Contribuie la sanatatea sistemului digestiv deoarece contine bacterii bune. Probioticele din mierea de albine ajuta la echilibrarea florei intestinale si la mentinerea unui tranzit intestinal optim.

Are un continut ridicat de antioxidanti, elemente care contribuie la prevenirea unor tipuri de cancer. Cercetatorii spun ca mierea contine concentratii diferite de polifenoli, care sunt puternici antioxidanti care se crede ca reduc riscul bolilor de inima, cat si al cancerului.