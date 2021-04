Aplice Led moderne de la iluminat-ieftin.ro

In ultima perioada tot mai multe persoane doresc sa schimbe iluminatul clasic cu o solutie moderna si mult mai eficienta pentru a putea evita toate neajunsurile becurilor incandescente.

Aplicele Led reprezinta o solutie fiabila si accesibila, cu un aspect simplu sau modern, fiind o solutie economica si oferind foarte multe avantaje comparativ cu becurile clasice.

Avand nenumarate optiuni, atunci cand vine vorba de dimensiuni, design, consum si putere indiferent de zona in care se doreste o aplica LED, sigur veți gasi aplica potrivita pentru spatiul dumneavoastra indiferent de efectul pe care doriti sa il obtineti.

Fiecare aplica LED vine cu una dintre cele trei tipuri de lumina (rece, neutru sau cald respectiv 2700 , 4000, 6500 kelvin) dar exista si optiuni profesionale cu CCT ( CCT- Correlated color temperature) ce au integrate toate cele trei tipuri de alb ( cald, rece sau neutru) ce pot fi schimbate fie prin folosirea unui switch aflat pe spatele Aplicei LED sau un control profesional prin RF (radio frecventa) cu ajutorul unei telecomenzi cu ajutorul careia puteti alege natura culorii dorite, dar va confera si posibilitatea de a diminua intensitatea luminii avand controlul deplin printr-o simpla apasare de buton.

De ce sa aleg o aplica led ?

Bazandu-se pe tehnologia LED, aplicele reprezinta o solutie moderna, eficienta si economica pentru orice spatiu sau camera si se preteaza la orice tip de design, avand in vedere nenumaratele optiuni în materie de putere, aspect si dimensiuni.Cel mai bun drob de miel. Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit rețeta bunicii sale. Ce SECRET ascunde

-Durata de viata Mare: Aplicele LED au o durata de viata mult mai mare decat un bec incandescent (clasic) acest lucru insemnand o mentenanță mult mai usoara fata de un bec ce se schimba la intervale mici de timp.Becul Incandescent clasic are 2000-3000 de ore de functionare comparativ cu o aplica LED care depaseste 15.000 – 20.000 de ore , aproape de 6 ori mai mare fata de becul clasic.

-Eficienta si consum:Produsele pe baza de led au un consum redus fata de becurile clasice, iar pentru a face o scurta comparatie trebuie sa stim ca intensitatea luminoasa se calculeaza in Lumeni (Lm) si apoi o sa ne dam seama de cat de depasite sunt becurile clasice.Becul clasic de 100w are 1300-1500 Lm iar o aplica LED la un consum de 24w produce o intensitate luminoasa de 2480 Lm.

-Luminozitate:Fata de becurile clasice care au doar un singur tip de lumina ( calda, 2700 kelvin) aplicele led pot avea mai multe tipuri de lumina din care dumneavoastra puteti alege sau daca nu sunteti hotarat puteti opta pentru aplice led cu toate cele 3 tipuri de lumina nefiind obligati sa ramaneti doar la lumina calda.

-Economie in buzunar:Avand o durata de viata foarte mare (peste 15000 h) si un consumn semnificativ redus fata de becurile clasice automat toate aceste aspecte o sa reprezinte o surpriza placuta din punct de vedere economic, vizibil in facture de curent cat si in portofel.

Ce este potrivit pentru mine?

Primul pas care trebuie urmat pentru a putea lua o hotarare in ceea ce priveste aplica Led, este de a masura suprafata pe care doriti sa o iluminati si ce temperatura de culoare doriti sa utilizati in camera respectiva (cald, rece sau neutru) sau ce ce nu, toate cele trei.

Cu toate aceste informatii echipa iluminat-ieftin.ro este la un apel distanta de dumneavoastra pentru a va oferi o optiune perfecta atat din punct de vedere tehnic cat si economic.