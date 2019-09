APOCALIPSA după Musk și Ma: Omenirea va intra în COLAPS peste 20 de ani. Cum explică cei doi GIGANȚI ai afacerilor sumbra previziune

Ș eful Tesla ș i fondatorul Alibaba, doi vizionari de succes ai afacerilor mondiale, su sțin deopotrivă că cea mai mare problema cu care se va confrunta lumea î n viitor va fi depopularea planetei .

"Multi cred ca exista prea multi oameni pe aceasta planeta, dar aceasta este de fapt o conceptie invechita. Presupunand ca va exista un viitor binevoitor cu inteligenta artificiala, cred ca cea mai mare problema cu care se va confrunta lumea in 20 de ani va fi colapsul populatiei . Nu explozia, colapsul", a spus Musk la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) din Shanghai, unde a impartit pentru prima data scena cu Ma, potrivit CNBC .



Miliardarul chinez s-a declarat "complet de acord" cu el: "1,4 miliarde de oameni in China pare mult, dar cred ca in urmatorii 20 de ani vom vedea ca acest lucru va provoca probleme mari in China. Ritmul descresterii populatiei va accelera. Ii spui 'colaps'. Sunt de accord cu tine", a spus Ma.



Afirmatiile celor doi lideri nu vin din senin. In timp ce Divizia Populatiei a ONU estimeaza ca populatia globului va depasi 11 miliarde pana la sfarsitul secolului, ceea ce inseamna cu aproape 4 miliarde locuitori mai multi decat in prezent, exista tot mai multe voci care spun ca organizatia se insala, notează The Guardian .



Potrivit acestora, nu vom atinge 11 miliarde pana in 2100, ci populatia va ajunge undeva intre 8 miliarde si 9 miliarde de locuitori pana la mijlocul secolului, dupa care va incepe sa scada.

Printre corifeii acestei teorii se afla si profesorul norvegian Jorgen Randers, care in urma cu cateva decenii avertiza cu privire la o posibila catastrofa globala provocata de suprapopulare, dar care si-a schimbat acum parerea. "Populatia lumii nu va atinge niciodata 9 miliarde de oameni. Va ajunge la 8 miliarde in 2040, iar apoi va scadea", spune Randers zilele astea.



Unul din factorii care trebuie luat în calcul este declinului ratei fertilitatii ca urmare a urbanizarii. Astazi s-a ajuns c a 55% din populația lumii să trăiască la oraș , iar peste 30 de ani vom vorbi deja de doua treimi, noteaza The Guardian.