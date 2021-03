Aproape 51.000 de persoane vaccinate anti-COVID-19 în 24 de ore. Peste 2,47 milioane de doze administrate de la debutul campaniei / Se va ajunge la 80.000 de imunizări zilnice, spune Florin Cîțu

Comitetul Național privind coordonarea activităților de vaccinare anti-COVID-19 a anunțat, sâmbătă seară, că în ultimele 24 de ore au fost administrate 50.904 doze la tot atâtea persoane, iar la 4.726 dintre acestea a fost vorba despre rapel.

Campania națională de vaccinare a început în 27 decembrie 2020, iar de atunci și până sâmbătă seară au fost administrate peste 2,47 milioane de doze, fiind astfel vaccinate 1.704.447 de persoane, dintre care 772.648 au primit și rapelul.

În ceea ce privește activitatea de vaccinare desfășurată în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale, la nivelul centrelor de vaccinare au fost înregistrate 220 de reacții adverse comune și minore – 17 au fost de tip local, iar restul de 203 au fost generale.

În total, de la debutul campaniei și până sâmbătă seară, la nivelul centrelor de vaccinare au fost contabilizate 8.490 de reacții adverse comune și minore, reprezentând o pondere de 3,4 la mia de doze administrate. Un număr de 863 au fost de tip local cu durere la locul injectării, în timp ce celelalte, 7.627, au fost generale (febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).

CNCAV a precizat că 110 reacții adverse sunt în curs de investigare.

Florin Cîțu: În perioada următoare, numărul persoanelor vaccinate zilnic va ajunge la 80.000

Prim-ministrul Florin Cîțu a explicat că obiectivul său vizează reducerea numărului de infectări cu SARS-CoV-2 prin intermediul activității de vaccinare anti-COVID-19. Totodată, premierul a precizat că România nu va ajunge la un nou lockdown.

„Am participat la ședința tehnică de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a mă asigura că obiectivele pe care le-am trasat in privința pandemiei sunt îndeplinite. Numărul paturilor din spitale a crescut. Fac apel la români să respecte măsurile de protecție. Numai așa vom trece cu bine peste această perioadă. Obiectivul meu este ca prin vaccinare să reducem numărul de infectări. In perioada urmatoare numărul persoanelor imunizate zilnic va ajunge la 80 de mii. Multă lume întreabă dacă vom ajunge din nou in lockdown. Răspunsul meu foarte clar este că NU”, a scris demnitarul liberal, sâmbătă, pe Facebook.