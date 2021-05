Aproape 700 de localităţi din România nu au medic de familie, susține Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor

Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, a declarat că aproape 700 de localităţi nu au medic de familie. Acesta a mai precizat că specialităţile Terapie intensivă şi Neonatologie sunt cele mai deficitare.

Președintele Colegiului Medicilor atrage atenția asupra deficitului de personal

„În România, 14.400 de medici de familie şi medici de medicină generală, dintre care 37% au peste 60 de ani. În România, există aproape 700 de localităţi fără medici de familie", a declarat președintele Colegiului Medicilor, potrivit Agerpres.

Din cei 55.942 de medici cu liberă practică, 29.000 sunt în Bucureşti, Cluj, Timiş, Iaşi, Dolj şi Mureş. În aceste județe, a precizat Coriu, ne aflăm peste media europeană.

„Dar restul judeţelor au sub 27.000 de medici. 12 judeţe din România au sub 500 de medici şi trei judeţe au sub 300 medici”, a mai punctat acesta.

Daniel Coriu a atras atenția și asupra mediei de vârstă a medicilor din România: „13.000 de medici au peste 60 de ani. Deci 23% din medicii României au peste 60 de ani. 2.100 au peste 70 de ani. 1.235 se află în situaţia de cumul pensie-salariu”.

Cel mai mare de deficit de personal e la specialităţile Terapie intensivă şi Neonatologie. În cazul primeia, sunt patru judeţe care au sub şase medici pe judeţ, iar o parte din ei sunt pensionari. La specialitatea Neonatologie, 20 de judeţe au sub cinci medici pe judeţ, iar o parte dintre ei sunt pensionari.