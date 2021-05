Aproape 75.500 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore. De la debutul campaniei, în România, au fost administrate peste 7,2 milioane de doze

Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au fost administrate 75.451 de doze la tot atâtea persoane. Astfel, de la debutul campaniei de imunizare, au fost utilizate peste 7,27 milioane de doze, fiind astfel vaccinate măcar cu una mai bine de 4,11 milioane de persoane.

Cel mai recent bilanț epidemiologic plasează România la un număr de 1.075.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Potrivit GCS, 1.031.605 pacienți au fost declarați vindecați, în timp ce 29.885 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

Aproape 75.500 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore, arată datele CNCAV

În ultima zi, la nivel național au fost administrate 75.451 de doze. La 48.567 de persoane a fost vorba de efectuarea rapelului, în timp ce restul s-au vaccinat anti-COVID-19 în premieră.

În ultimele 24 de ore, la nivelul centrelor de vaccinare au fost înregistrate 47 de reacții adverse comune și minore. Mai exact, 8 au fost reacții de tip local, iar restul, 39, au fost generale.

Peste 7,2 milioane de doze administrate în România

Campania de vaccinare a debutat în 27 decembrie 2020, iar de atunci și până sâmbătă seară, în România, au fost administrate 7.274.491 de doze din cele patru seruri aprobate la nivelul UE. În total, au fost vaccinate 4.113.110 persoane – 3.161.381 dintre acestea au primit deja și rapelul.

În cele cinci luni de vaccinare, la nivelul centrelor au fost înregistrate 15.697 de reacții adverse comune și minore, reprezentând un procent de 0,216% din totalul dozelor administrate. Mai exact, a fost vorba despre 1.678 de reacții de tip local cu durere la locul injectării, respectiv de 14.019 reacții generale (febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).

CNCAV a precizat că 160 de reacții adverse sunt în curs de investigare.

Guvernul a mers în țară, sâmbătă, pentru susținerea campaniei de vaccinare

Membrii cabinetului condus de Florin Cîțu au mers în țară, într-un efort de susținere a vaccinării.

„Astăzi tot Guvernul a mers în țară pentru a susține campania de vaccinare. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru demersul lor! Oamenii trebuie să știe că acest Guvern face tot ce se poate pentru a duce vaccinarea cât mai aproape de oameni. Eu am fost la centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan din Capitală. Felicitări pentru organizare! Simplu și rapid! Am vorbit cu persoane care s-au vaccinat cu Pfizer si Astrazneca. Oamenii sunt optimiști, românii vor revenirea la normalitate. Iar eu am încredere în români și sunt optimist! Hai că se poate!”, a scris premierul, sâmbătă, pe Facebook.