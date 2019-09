(Aproape) SFÂNTUL POMOHACI: Fostul preot pedofil are carte despre "MINUNILE" săvârșite! Citiți și vă cruciți... (FOTO)

Exclus din biserică, condamnat penal pentru evaziune fiscală, cu dosarul de pedofilie clasat și cariera muzicală intactă, Cristian Pomohaci pare să fie în plină ascensiune.

La doi ani de zile dup ă ce fostul preot a fost implicat î ntr-un scandal cu acuzatii de pedofilie, la Cluj a fost scoas ă o carte despre anumite minuni pe care le-ar fi realizat acesta, scrie Ziar de Cluj .

M ai multi enoriasi i -au dedicat carte a " Î ntre CER ș i PAMANT... un OM" în care există 67 de mărturii adespre așa zisele minuni săvârșite de Cristian Pomohaci.

Î ntr-unul dintre capitole o femeie, Elena Bolozan, povestește cum "a anihilat Pomohaci dezastrul ce se abătuse asupra orașului Galați". Femeia a relatat cum într-o sâmbătă, în timpul unei slujbe, preotul a rugat-o să mai rămână să se roage. Apoi ea a vrut sa afle ce fac colegii sai de la o benzinarie la care lucra si a aflat de la ei ca in timp ce curatau un rezervor acesta a luat foc si cu greu au reusit sa-l inchida etans, pentru a nu se extinde focul.



Conform femeii, acest lucru s-ar fi intamplat in timp ce ea si fostul parinte au ramas sa se roage. Apoi, ea a povestit ca l-a intrebat pe Pomohaci ce s-a intamplat: "Mi-a zis ca nu poate reda in cuvinte ce grozavie a vazut - o mare parte din oras in flacari - si mi-a insirat institutii, firme din valea orasului pe care parintele nu le stia decat din ce se aratase". Concluzia femeii a fost ca prin rugaciune Pomohaci "a aparat Galatiul de la un mare incendiu".



O alta femeie a povestit cum nasa sa a fost vindecata de cancer de fostul preot, iar o alta despre cum a scapat-o Pomohaci de un duh rau care îi stăpânea sufletul și o făcea "să fie îndragostita de un alt barbat, nu de sot".



Halucinanta carte coordonata de trei femei apropiate lui Pomohaci conține și o serie de interviuri acordate de fostul preot de-a lungul timpului.