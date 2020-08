Aproximativ jumătate dintre școlile din Capitală au montat sau sunt în curs de dotare cu panouri de plastic

Pregătirile pentru noul an școlar în contextul pandemieid e coronavirus sunt în toi. Una dintre măsurile speciale la care autoritățile au apelat pentru a ține la distanță infectările cu noul coronavirus este reprezentată de montarea panourilor de plastic despărțitoare între bănci.

Aproximativ jumătate dintre școlile din Capitală au montat deja sau sunt în curs de dotare a sălilor de clasă cu panouri de plastic și camere de filmare pentru transmiterea lecțiilor online.

Jumătate dintre unitățile școlare din Capitală, dotate cu panouri de plastic

Inspectorul școlar general adjunct al Bucureștiului, Liliana Toderiuc Fedorca, spune, la Europa FM, că unitățile școlare se pregătesc pentru toate cele trei scenarii. În ceea ce privește opțiunea dorită de profesori, aceasta vizează ca de la 14 septembrie, toți elevii să vină în același timp, în clase.

"Ieri am vorbit cu o doamna director, îmi spunea că are doua etaje gata și astăzi are al treilea etaj. Si stiti ca, acolo unde nu se poate respecta distanța de un metru, varianta pe care se poate merge este aceasta cu asigurarea plexiglasului la fiecare băncuța," a precizat Liliana Toderiuc Fedorca.

Pe de altă parte, DSP și Institutul de Sănătate Publică cer împărțirea claselor în două, astfel încât elevii să vină pe rând la școală, iar distanțarea fizică de 1 metru între elevi să fie respectată cu strictețe.

O decizie definitivă va fi luată cel mai devreme peste o săptămână, nu mai târziu de 10 septembrie însă.

Raed Arafat, despre începerea noului an școlar

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a acordat, marți seară, un interviu postului B1 TV. Printre altele, Raed Arafat a abordat și subiectul reluării cursurilor în noul an școlar, în contextul epidemiei de coronavirus.

„Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții, care chiar sunt excepții.

Riscul infectării la școli are efect, de fapt, asupra familiilor și asupra profesorilor. Regulile la care se lucrează acum sunt foarte importante și ele trebuie să fie respectate.