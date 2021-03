Apus impresionant în București. Spectacolul de culori a putut fi admirat de la Palatul Parlamentului la Basarb și până în Militari (GALERIE FOTO & VIDEO)

Bucureștenii s-au putut bucura de un peisaj de poveste joi după – amiază. Fotografiile de la apus au făcut înconjurul rețelelelor sociale și au adunat zeci de like-uri în cursul serii de 4 martie.

În Capitală vreme a fost frumoasă pe tot parcursul zilei de joi, iar la momentul apusului, cetățenii au avut parte de o surpriză cât se poate de plăcută, în ton cu weekendul care va începe de mâine.

Bucureștenii au surprins imagini de colecție în cursul zilei de joi, când soarele a dat un adevărat spectacol pe cer:

