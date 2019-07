Bărbat bătut de nevastă în centrul Aradului (VIDEO)

Şi bărbaţii plâng câteodată! Un bărbat a fost bătut-măr, în plină stradă, de soția sa. Scenele, care au stârnit amuzamentul trecătorilor, au fost filmate chiar în faţa Catedralei din Arad. În cele din urmă, bărbatul a fost salvat de poliţiştii chemaţi la locul scandalului tot de trecători, informează B1 TV.

În imagini, se vede cum femeia, un car de nervi, ţipă şi îl loveşte pe bărbat cu sete. Omul încearcă să lege o explicaţie, însă, ea nu pare că are timp de ascultat. Nici de pierdut! Îl ţine pe bărbat într-o serie de palme.

Când dă să fugă omul, femeia nu-l scapă din ochi şi îi mai aplică o serie de palme. Totul spre amuzamentul trecătorilor, care au început să filmeze meciul din mijlocul străzii. Sătui, la un moment dat, doar să vadă cum ia bărbatul bătaie, trecătorii au sunat la 112.

Sursă Video: Opinia Timișoarei

