Telenovelă pe străzile din Arad, terminată la Poliție. Scandalul a pornit de la o femeie (VIDEO)

Scandal-monstru, vineri seară, în Arad. Doi bărbaţi şi-au împărţit pumni şi picioare pentru o femeie. Soţul tinerei l-a atacat pe presupusul amant într-un taxi. A fost nevoie de intervenţia jandarmilor pentru aplanarea conflictului, informează B1 TV. Cei doi bărbați vor fi cercetați în continuare de polițiști pentru loviri, distrugere şi alte violenţe.

