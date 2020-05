Un jandarm arădean și fiul său au donat plasmă după ce s-au vindecat de coronavirus, pentru a-i ajuta pe cei care se luptă să trăiască după ce au contactat virusul chinez. Este vorba despre colonel Vîrciu Ioan, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad și fiul său Vlad. Aceștia s-au infectat în același timp, având simptome ușoare ale bolii Covid-19. Cei doi au fost colegi de salon cu pacienți care sufereau de forme mai grave ale SARS-CoV-2, potrivit Jandarmeriei Arad. Văzând suferința din saloane, după ce s-au vindecat de Covid-19 aceștia au decis să doneze plasmă pentru a veni în sprijinul celorlalți bolnavi infectați cu acest nou tip de virus, scrie arq.ro

S-au implicat cât de mult au putut pentru a-i ajuta pe ceilalți pacienți

"Le puneam masca cu oxigen când nu puteau respira bine. Am văzut mulţi oameni suferinzi şi când am primit mesajul de la Centrul de Transfuzii Sanguine Arad, în care ne rugau să donăm plasmă, nici eu nici fiul meu nu am stat pe gânduri şi am plecat imediat ştiind că plasma cu anticorpi prelevată de la noi este un real ajutor pentru pacienţii care manifestă forme grave ale bolii, mai ales pentru cei care sunt în stare critică şi sunt dependenţi de ventilatoare”, a afirmat Ioan Vîrciu.

La rândul său, Vlad, fiul jandarmului, a povestit că a donat plasmă în speranța de a salva vieți.

"M-am gândit la familia mea! Dacă aveam nevoie şi noi de plasmă, poate era cineva dispus să doneze. Mă bucur enorm că am putut ajuta, iar gândul că plasma prelevată de la mine poate salva viaţa unor semeni mi-a dat încredere că vom învinge în această luptă inegală. Trebuie să avem cât mai multe arme împotriva acestui inamic nevăzut”, a spus băiatul jandarmului.

Până în prezent, în Arad sunt aproximativ 700 de cazuri confirmate cu coronavirus.

Au apărut noi simptome ale coronavirusului

Medicii din linia întâi trag un semnal de alarmă, afirmând că noi simptome au început să apară înainte de a se manifesta ele obișnuite: febră, tuse, pierderea gustului sau mirosului.

Medicii încercă din răsputeri să descopere dacă noul coronavirus are drept țintă creierul deoarece din mai multe țări a fost raportat faptul că pacienții cu forme mai severe ale Covid-19 au prezentat stări de confuzie, delir sau chiar alte tulburări mentale destul de grave.

Coronavirusul atacă creierul?

De exemplu, un bărbat de 50 de ani a fost internat de urgență la spital după ce a fost găsit confuz, agitat și incoerent, iar toate acestea sunt semne ale unor schimbări neurologice drastice. Inițial medicii au crezut că bărbatul are meningită. Aceștia nu l-au suspectat de Covid-19 deoarece nu prezenta simptomele specifice bolii, însă spre surprinderea lor acesta a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus.

Simptomele respiratorii comune asociate cu noul coronavirus au început să apară abia după ce bărbatul a pierdut de tot legătura cu realitatea, fiind incapabil să spună cine este sau unde se află.

Pacientul a fost transferat de urgență la Terapie Intensivă și a fost pus imediat sub ventilație.

Unii pacienți dezvoltă episoade de delir mult mai târziu, în timpul spitalizării, iar starea lor de confuzie pare a fi mai severă și poate dura mai mult.

Un studiu făcut la Wuhan a demonstrat că mai mult de o treime dintre pacienții infectați cu Covid-19 au prezentat simptome neurologice iar incidența acestor cazuri este mai crescută în cazul infecțiilor cu o formă severă.