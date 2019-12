Arad: Clădire a CFR, distrusă de un incendiu violent (VIDEO)

O clădire a CFR din apropiere de Staţia Curtici a fost distrusă aproape în totalitate de un incendiu violent, care s-a manifestat în noaptea de marți spre miercuri.

Clădirea avea în componenţă birouri şi dormitoare pentru angajaţii CFR, însă doar două persoane erau înăuntru în momentul izbucnirii flăcărilor, iar acestea au ieşit singure, informează Agerpres.

Pompierii au intervenit ore bune la fața locului, misiunea lor fiind îngreunată de vântul puternic. Chiar și așa, ei au reușit să limiteze incendiul, astfel încât clădirile din jur nu au fost afectate.

Pompierii au stabilit că flăcările au izbucnit din cauza coşului de fum defect.

Activitatea în Gara Curtici, unde se află singurul punct feroviar de trecere a frontierei din judeţul Arad, a fost îngreunată câteva ore, din cauza unei pene de curent provocate de incendiu.

Sursă Video: Realitatea de Arad

