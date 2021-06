Arad: O valiză a fost abandonată pe trotuarul din fața Palatului Copiilor. Poliția și SRI au intervenit (VIDEO)

E alertă în Arad. O valiză metalică a fost abandonată pe trotuarul din fața Palatului Copiilor. Poliția și SRI intervin de urgență.

În jurul orei 14.15, un bărbat a anunțat la 112 că în fața Palatului Copiilor din Arad e o valiză abandonată pe trotuar. Când a ajuns echipajul de ordine publică, a constatat că, într-adevăr, e o valiză închisă, cu aspect metalic.

Toate forțele de ordine sunt acum în zona Palatului Copiilor din Arad. Clădirea a fost evacuată și se fac cercetări. Inclusiv o echipă a SRI e acolo.

Se fac verificări în tot perimentru, inclusiv în întreaga clădire, și la valiza în cauză.

Incidentul are loc în contextul în care, recent, un om de afaceri din Arad a murit după ce mașina în care se afla a explodat.

