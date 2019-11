Pericol de EXPLOZIE în Arad! Pirotehniștii intervin pentru ridicarea unei GRENADE (VIDEO)

Pirotehniştii intervin pentru ridicarea unei grenade defensive găsită pe malul râului Mureş, în parcul Europa din municipiul Arad, informează Agerpres.

Grenada prezintă risc de explozie.

Numărul de urgență 112 a fost apelat după ce doi copii au găsit pe malul râului două tuburi de cartuşe.

„Echipa pirotehnică a executat asanarea terenului din zonă şi a mai descoperit 23 de cartuşe de infanterie de diferite calibre şi o grenadă de mână defensivă. Muniţia provine din cel de-Al Doilea Război Mondial. Grenada de mână defensivă, îngropată jumătate în pământ, nu are cuiul de siguranţă şi prezintă pericol la ridicare.

În urma cercetărilor executate de către echipa pirotehnică s-a luat decizia asigurării zonei pentru extragerea grenadei din pământ cu ajutorul unui dispozitiv tip gheară, cu o lungime de 50 de metri. Operaţiunea este în desfăşurare”, a transmis ISU Arad.

