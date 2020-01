Jaf ratat în Arad: Au vrut să smulgă bancomatul cu mașina. Polițiștii, alertați de un angajat (VIDEO)

Imaginile zilei vin din Arad. Patru indivizi au fost filmaţi în timp ce încercau să smulgă un bancomat cu un BMW, notează aradon.ro.

În timp ce o parte dintre hoți erau ocupați cu furtul bancomatului, alți doi au încercat să ajungă la ghișeul casei de schimb valutar, folosind o rangă pentru a deschide ușa.

Hoții au abandonat operațiunea când au fost surprinși de un angajat al magazinului, care a și sunat la 112.

