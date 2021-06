Arad: Un parapantist a căzut pe un câmp după ce s-ar fi agățat în firele de electricitate. Bărbatul este în stare gravă (VIDEO)

Un bărbat a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD după ce s-a agățat cu parapanta în firele de electricitate, în timp ce încerca să aterizeze. Totul s-a întâmplat în județul Arad, parapantistul care a pierdut controlul dispozitivului de zbor fiind transportat la Spitalul Județean.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Ștefan Pășcuță, George Pleșca, purtătorul de cuvânt al ISU Arad, a declarat că bărbatul a suferit mai multe traumatisme și se află în stare gravă.

”Este vorba despre un bărbat de aproximativ 50 de ani care s-a lansat cu parapanta din zona localităților Şiria şi Ghioroc, de pe vârful unui deal. La un moment dat, din declarațiile bărbatului care a apelat serviciul 112, adică un șofer din trafic, s-ar fi agățat cu parapanta de firele de transport energie electrică și a căzut de la 6-7 metri. Au fost alertate și alocate forțe ale Detașamentului de Pompieri Arad, o autospecială SMURD terapie intensivă mobilă și elicopterul SMURD. Bărbatul a fost găsit în viață, a fost preluat și i s-a acordat primul ajutor de către echipajul SMURD, predat elicopterului, care l-a transportat la Spitalul Județean Arad, cu multiple traumatisme. Starea lui era gravă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Arad.

