Arafat, despre numărul paturilor de la ATI: „În unele zone suntem la limită, în altele s-au creat capacități suplimentare, transferăm bolnavi” (VIDEO)

Vineri seară, secretarul de stat Raed Arafat a discutat despre noile măsuri adoptate în timpul ședinței de Guvern din 5 noiembrie. Totodată, Arafat a explicat și când am putea observa o scădere a numărului de cazuri de COVID-19 din România, dar și câte paturi ATI libere mai sunt la această oră în țară.

Șeful DSU a explicat, în direct, pentru B1 TV, că efectele măsurile luate în România s-ar putea vedea în săptămânile următoare, însă o creștere a numărului de cazuri va mai exista pentru o perioadă, având în vedere transmiterea comunitară.

„Nu cred că vom ajunge până nu vom vedea efectul măsurilor, dacă ele sunt respectate de noi. S-au luat măsuri acum 14 zile, dar e nevoie de unele noi. Acestea sperăm să fie eficiente. Evaluarea reală a impactului are nevoie de două cicluri de 14 zile. Deci sperăm să ajungem la un platou și la o scădere dacă lucrăm împreenă pentru implementarea măsurilor și dacă înțelegem că sunt necesare pentru limitarea contactului. Deci sunt necesare pentru a reduce mobilitatea și contactul, vinovate pentru creșteri”, a explicat Arafat pentru B1 TV.

Totodată, întrebat cât va mai crește numărul cazurilor de COVID-19 din România, secretarul de stat în MAI a precizat: „Vom avea creșteri continue până ajungem la un platou. Nu mă aștept că dacă s-au luat măsurile luni, marți o să vedem o schimbare. Poate va fi o parte din efectele de acum 14 zile. poate ele vor limita creșterea, dar vom avea timp pentru ca noile măsuri să producă efecte. Nu vreau să speculez cifre, că e greu de prezis. O să vedem și depinde de modul în care cu toții acționăm. E nevoie ca fiecare individ să acționeze responsabil și să înțeleagă rolul său. Nu e rolul autorităților, nu e numai rolul unor persoane, ci e rolul nostru al tuturor”, a declarat el.

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a discutat și despre situația paturilor libere din secțiile de terapie intensivă, necesare în tratarea patologiilor grave de COVID-19.

„În unele zone suntem la limită, în altele s-au creat capacități suplimentare, transferăm bolnavi. La Malaxa, de exemplu, vom avea încă 3 paturi, care sperăm să intre cel târziu mâine dimineață în lucru”, a precizat Raed Arafat, pe B1 TV.

