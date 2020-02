Raed Arafat: Al doilea italian care a călătorit în România nu are coronavirus

Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat vineri că al doilea cetățean italian care a călătorit în România nu a fost infectat cu coronavirus precum era anunțat anterior.

Șeful DSU a precizat că acesta a fost plasat în carantină deoarece a intrat în contact cu italianul de 71 de ani care a fost găsit cu coronavirus și este internat în Rimini.

"Un aspect pe care vreau să îl subliniez pentru că am fost întrebat despre un al doilea italian care a călătorit cu cazul 0. Astăzi am fost anunțați că persoana nu este confirmată și doar pentru că am călătorit cu pacientul 0 se află în izolare la domiciliu în Italia. Astea sunt informații pe care le-am primit astăzi în Italia și astfel se oprește căutarea lui și a contacților celei de-a doua persoană", a anunțat Raed Arafat.

Este vorba de este un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a venit în țara noastră alături de Cesare Emendatore, pe care l-a însoțit peste tot în țara noastră.

Reamintim că autoritățile au anunțat că au fost confirmate încă două noi cazuri de coronavirus în România.

Primul este un bărbat de 45 de ani din Maramureș, care primește tratament simptomatic. El a fost la doctor în Italia, a ajuns cu febră în România, a fost internat la Clinica de boli infecțioase din Maramureș, apoi transferat la Cluj.

Al doilea caz e o femeie de 38 de ani din Timișoara. A mers la Bergamo (Italia), pe 25 februarie a prezentat primele simptome. Pe 27 februarie a mers la spital, a fost testată, a mers acasă în izolare.