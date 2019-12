Raed Arafat explică scandalul de la Vâlcea unde elicopterul SMURD nu a putut prelua victima unui accident: "Nu putea decola pe întuneric. Și pilotul, și medicul au acționat corect"

Caz pe cat de şocant, pe atat de revoltător în Vâlcea! Un copil aflat în comă a fost ţinut, cu orele, în Departamentul de Urgenta al Spitalului Judetean, pentru că ambulanţa a ratat "întâlnirea" cu elicopterul SMURD, trimis să preia copila. Reacţia purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vâlcea este la fel de şocantă: "Durează până pregăteşti un astfel de caz", spune medicul Adrian Popescu.

Într-o intervenție telefonică pentru B1TV, Raed Arafat a apărat la rândul său intervenția medicilor și a arătat că elicopterul SMURD nu putea decola pe timp de noapte, iar fetița a fost îngrijită la spitalul din Vâlcea unde a fost stabilizată și transferată apoi la Spitalul Bagdasar care este cel mai potrivit pentru astfel de cazuri.

"Toată noaptea am discutat cu mai mulți ca să înțelegem exact ce s-a întâmplat și lucrurile din punctul meu de vedere sunt clarificate în următorul sens. La ora 15:47 a fost apelul telefonic pentru accidentul rutier, la 15:48 serviciul de ambulanță unde este dispecerat comun cu pompieri a trimis echipă de tip C2, echipă medicală de urgență cu medic cu toate echipamentele necesare și în același timp, la 2-3 minute diferență, a fost trimis echipajul de prim-ajutor din zona Govora care stă la 7 km de Govora și care este un echipaj de prim-ajutor tot cu toate echipamentele necesare. Echipajul de prim-ajutor a ajuns la 15:55 la fața locului, a acordat primul ajutor, a imobilizat fetița, a introdus-o în ambulanță.

Între timp la 16:03 a ajuns mașina cu medic de la Ambulanță și menționez că la Vâlcea încă nu există mașină de terapie intensivă SMURD, urmează sper anul ăsta să o activăm. Între timp, la 16:03 elicopterul din Craiova era trimis la un alt accident rutier în zona Drăgășani, care a fost anunțat și a plecat elicopterul către accidentul respectiv. La fața locului, la accidentul din Govora, medicul a continuat să acorde primul ajutor și la 16:20 a plecat medicul cu mașina SMURD-ului, cu echipaj paramedical, medicul a urcat cu ei ca să nu mai mute fetița și au lucrat mai departe pe fetiță pe durata transportului, fiind obligați să se oprească de 2 sau 3 ori pentru că fetița vărsa și trebuiau curățate căile respiratorii ca să nu se înece. S-a încercat intubarea ei, nu s-a reușit, lucru care este foarte acceptabil și orice medic poate să pățească să nu poată intuba în anumite condiții un copil și atunci medicul a decis să meargă mai departe.

Între timp, la 16:17 s-a văzut că s-a primit la Craiova informația că nu mai este nevoie de elicopter pentru Drăgășani, iar Craiova știind de accidentul respectiv a redirecționat elicopterul către locul de aterizare de la Râmnicu Vâlcea. E clar că doamna doctor nu înțelege pentru că nu știa foarte clar aceste situații. Ambulanța era plecată de la Govora în final la momentul respectiv. Deci între momentul în care Craiova a trimis elicopterul și a anunțat că a trimis era deja ambulanța în drum spre Râmnicu Vâlcea. A aterizat elicopterul pe locul de aterizare de lângă Râmnicu Vâlcea la 16:38 (...) Ambulanța cu fetița a ajuns la UPU la 16:57, dacă era să meargă cu ea mai departe la elicopter ajungeau cu încă câteva minute mai târziu. La fața locului la elicopter, medicul nu putea să introducă fetița și să decoleze cu ea până nu este intubată, este foarte riscant, ceea ce înseamnă că medicul mai avea de lucrat la fetiță încă cel puțin 20 de minute, ceea ce înseamnă că decolarea se făcea clar la întuneric lucru pe care pilotul nu îl făcea. Așa că pilotul a decis decolarea împreună cu medicul pentru că ambulanța nu putea ajunge la ei. A fost încercare care din păcate nu a reușit să preia pacientul să îl ducă la un spital universitar regional și atunci fetița a rămas la UPU la Vâlcea unde a fost intubată, a fost stabilizată, a fost făcut un computer tomograf și s-au făcut investigații să nu aibă alte probleme și după asta s-a luat legătura cu Spitalul Bagdasar pentru primirea ei, la momentul în care a venit acceptul primirii fetița a fost pusă în ambulanță și trimisă la Spitalul Bagdasar.", a explicat Raed Arafat.

Conform reprezentanților IPJ Vâlcea, tatăl fetiței s-a urcat băut la volan înainte de accidente. În urma testării cu etilotestula reieșit că bărbatul avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, el va fi cercetat pentru conducerea unui vehicul pe drumurile sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi pentru pentru vătămare corporală din culpă.

