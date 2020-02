Raed Arafat, supărăt pe jurnaliștii critici: "Dacă începem acum să criticăm personalul care lucrează, în curând nu o să aveți personal care lucrează"

Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, s-a enervat vineri, în timpul conferinței de presă, pe jurnaliști după ce aceștia a pus numeroase întrebări privind felul în care autoritățile gestionează epidemia de gripă.

Șeful DSU le-a solicitat jurnaliștilor să nu mai caute vinovați până când concluziile nu sunt trase de către Ministerul Sănătății și Corpul de Control pentru că astfel nu vor mai fi specialiști care să lucreze.

"Dumneavoastră o caracterizați foarte gravă, stați să vedem ce zice Ministerul Sănătății. Doamnă, nu se ia microfonul în forță, dar haideți să lăsăm vă rog situația așa. Dumneavoastră caracterizați ca o situație gravă, dar lăsați Corpul de Control să vadă care este situația și după aia o să zică. Dacă începem acum să criticăm personalul care lucrează, în curând nu o să aveți personal care lucrează. Asta e ce v-am zis, foarte mare atenție la cum prezentăm problemele până le verificăm. Le verifică Corpul de Control și concluziile clare vi se prezintă. Doriți de pe acum să arătați cu degetul unul-doi-zece- douăzeci și vă spun că peste câteva zile o să vă uitați și nu știm cu cine lucrăm. Asta e ce spun.

Nu spun că nu trebuie luate măsuri dacă s-a greșit sau s-a neglijat mai ales. Dar astfel de situații deciziile pot să se schimbe pe timpul situației. E o situația dinamică. O decizie luată astăzi, astăzi e bună, peste două poate să se dovedească că trebuie o schimbare în această decizie. Nu înseamnă că cineva a greșit. Situațiile pe care Ministerul Sănătății le-a verificat și o să trimită Corpul de Control să le verifice o să le stabilească dânșii. Dar eu vorbesc în termen general aici, nu venim cu acuzații împotriva oamenilor care lucrează până nu vedem ce s-a întâmpla. Și cred că forțele noastre trebuie îndreptate acum spre a îi sprijini pe toți să își facă treabă și să acordăm toate încrederea că poate să își facă treaba", le-a spus Arafat jurnaliștilor.

