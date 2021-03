Arderea frunzelor, interzisă: Garda de Mediu a anunțat care sunt amenzile (FOTO)

Arderea frunzelor și a resturilor provenite din curățenia de primăvară afectează calitatea aerului, astfel că din 2021 activitatea este interzisă, iar cei care o practică sunt amendați, potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu.

Actul normativ a intrat în vigoare luna trecută.

Care sunt amenzile aplicate de Garda de Mediu pentru arderea frunzelor

„O practică „tradițională” adânc implementată în mentalul colectiv trebuie schimbată rapid. Arderea frunzelor, resturilor de la toaletarea copacilor, resturilor vegetale, gunoiului de grajd și în general a deșeurilor compostabile este interzisă din data de 20 februarie 2021.

Sancțiunile poate nu vor speria ( amendă de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele fizice, și de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice ) dar sănătatea fiecăruia din noi este influențată permanent de calitatea aerului pe care îl respirăm”, se arată într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Gărzii de Mediu Vaslui.

„Curățenia de primăvară a condus, în perioada 27 martie – 12 aprilie 2020, la o depreciere semnificativă a calității aerului din Municipiul Vaslui, fapt evidențiat de valorile înregistrate la parametrul PM10 ( particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri ).

Și ca să ne credeți, vă rugăm să analizați prevederile Legii nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile”, potrivit mesajului.

Ministrul Mediului: Am identificat, în cursul lunii februarie, 212 locații unde se depozitează ilegal deșeuri în București

Amintim că ministrul Mediului, Tanczos Barna, a prezentat, mirecuri, acţiunile de identificare şi sancţionare a transportului şi depozitării ilegale de deşeuri, făcute de reprezentanții instituției, împreună cu cei ai Gărzii de Mediu în Capitală, în cursul lunii februarie. 212 locuri în care sunt depozitate deșeuri în mod ilegal au fost identificate în acest interval, fiind vorba despre ”aproape 100.000 de metri pătrați de suprafață acoperită total sau parțial cu asemenea deșeuri”, a spus oficialul guvernamental.

”Sunt un adept al măsurilor ferme. Cred câteodată chiar și în măsurile radicale. Ceea ce am făcut în cursul lunii februarie împreună cu primăriile de sector și Primăria generală vine tocmai din acest crez, că dacă acționăm și suntem fermi și hotărâți putem să schimbăm imaginea Bucureștiului și a întregii țări. Este inadminisbil ca într-o țară europeană, într-o capitală europeană să avem asemenea imagini dezolante. Alături de noi în aceste acțiuni au fost colegii noștri de la Garda de Mediu.

Am făcut extrem de multe controale, am făcut echipe specializate pe fiecare sector și am identificat în cursul lunii februarie 212 asemenea locații. (...) La aceste locații unde se depozitează ilegal deșeuri în București, am găsit zeci de mii de tone de deșeuri depozitate ilegal, aproape 100.000 de metri pătrați de suprafață acoperită total sau parțial cu asemenea deșeuri. În cursul acestor acțiuni au fost aplicate amenzi de sute de mii de lei și s-a dispus în feicare caz ecologizarea suprafețelor. Sarcina este, de fiecare dată, a proprietarului, se identifică proprietarul și este amendat. Proprietarul are sarcina să ecologizeze terenul, se dă un termen pentru ecologizare și se revine cu control. În cazul în care aceste sarcini nu sunt îndeplinite, pentru neîndeplinirea lor se pot aplica amenzi de până la 100.000 de lei. În cazul în care nici după această amendă nu se întâmplă ecologizarea și nu se intră în normal, vom face sesizări penale împotriva proprietarilor care nu respectă măsurile luate de Garda de Mediu”, a declarat ministrul Mediului.