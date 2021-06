Arena Națională a fost serios afectată de ploaia de sâmbătă din București, Cu doar o zi înaintea primului meci găzduit de România în cadrul Campionatului European de fotbal, naționala Austriei a fost nevoită să-și anuleze antrenamentul după ce gazonul s-a umplut de apă.

Bucureștiul s-a aflat sâmbătă după-amiază sub cod portocaliu de ploi, însă organizatorii meciurilor de pe Arena Națională nu au tras acoperișul, potrivit digisport.ro.

Selecționata Austriei, care debutează duminică la la EURO 2020, în meciul cu Macedonia de Nord, nu și-a putut duce la capăt antrenamentul de pe Arena Națională. Fotbaliștii au făcut însă haz de necaz și au plonjat de câteva ori pe stadionul îmbibat de apă.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Stadionul Ghencea însă nu a fost afectat de ploaie, astfel că austriecii s-au mutat pe noua arenă pentru a se antrena. Reprezentativa Macedoniei de Nord s-a putut antrena în condiții bune pe Ghencea.

Foto: Imagini de la antrenamentul Macedoniei de Nord

Inaugurată în septembrie 2011, Arena Națională a costat peste 230 de milioane de euro și este dotată cu un acoperiș retractabil.

Stadioanele Ghencea și Giulești au fost construite de o firmă românească, în timp ce Arena Națională a fost costruită acum mai bine de zece ani, la prețuri duble, de companii străine.

Între timp, o reacție a venit și din partea Federației Române de Fotbal (FRF). Răzvan Mitroi, purtătorul de cuvânt al FRF, a explicat pentru G4 Media, că oficialii UEFA au decis ca să nu fie folosit acoperișul retractabil pentru că nu toate stadioanele pe care se joacă meciurile de la Campionatul European sunt dotate cu un acoperiș de acest tip.

Potrivit acestuia, pentru uniformitate, UEFA a luat decizia ca partidele să se joce în condiții naturale, iar în situațiile unor ploi abundente, există posibilitatea ca meciurile să fie amânate cu până la 24 de ore.

Reprezentantul FRF mai spune că sistemul de drenaj de pe Arena Națională a funcționat, astfel că într-un sfert de oră apa s-a scurs.

