INCENDIU PUTERNIC la o hală din Argeș. Zeci de pompieri au intervenit (VIDEO)

Un incendiu puternic a izbucnit luni la o hală din Căţeasca, Argeș, în care erau depozitate acetonă şi răşini poliesterice. 35 de pompieri au intervenit, informează Agerpres.

Un tânăr de 22 de ani, angajat la hală, a suferit arsuri superficiale pe mâini, în timp ce încerca să stingă focul. El a primit îngrijiri medicale la faţa locului şi a refuzat transportul la spital.

Hala, situată în apropierea autostrăzii A1, a ars pe aproximativ 60 de metri pătraţi, a precizat ISU Argeş.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, cu o autospecială CBRN, la locul incendiului fiind prezent şi un echipaj SMURD.

Sursă Video: universulargesean.ro / Iulia Iulia - Youtube

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.