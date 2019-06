Poliţistă gravidă, lovită în burtă în timpul unei intervenţii. Agenta a fost chemată pentru a aplana un scandal între romi (VIDEO)

Imagini incredibile într-o comună din Argeş. O poliţistă însărcinată în șase luni a fost trasă de păr şi lovită în burtă, în timpul unei intervenţii. Agenta a fost chemată pentru a aplana un scandal între două familii de romi, informează B1 TV.

Întâmplarea a avut loc în comuna Hârtieşti, judeţul Argeş. Mai mulţi indivizi s-au bătut pe străzile localităţii, iar martorii au sunat la numărul unic de urgenţă 112.

La scurt timp, la faţa locului s-a deplasat un echipaj de Poliţie format dintr-un agent, o poliţistă însărcinată, şi un echipaj SMURD. Când au ajuns în comuna Hârtieşti, cei doi poliţişti au descoperit că sunt depăşiţi numeric. Pe stradă erau zeci de indivizi ai celor două familii rivale.

Prin urmare, cei doi poliţişti au cerut întăriri şi apoi au încercat să calmeze spiritele. La un moment dat, poliţista a fost trasă de păr şi lovită în burtă, cu toate că era însărcinată.

Pentru a se apăra, poliţista a scos spray-ul lacrimogen şi a pulverizat în direcţia celor care au agresat-o. Ulterior, ea a fost protejată de colegul ei care a evitat să scoată pistolul pentru ca lucrurile să nu degenereze.

În urma acestui scandal, un tânăr a fost reţinut şi ulterior arestat preventiv pentru ultraj.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.