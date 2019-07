Incident grav într-o pădure din Argeş. Un poliţist a fost împuşcat cu o armă de vânătoare cu alice. O singură dată s-a tras, iar omul a picat la pământ, informează B1 TV.

Bărbatul s-ar fi aflat în misiune cu un coleg. Cei doi păzeau o pădure în care acționau braconieri.

Deocamdată nu se știe dacă polițistul a fost împușcat accidentat sau intenționat.

Victima a fost transportată de urgenţă la Spitalul Floreasca din Capitală cu elicopterul SMURD.

