Argeş: Bărbat de 42 de ani, la spital cu suspiciune de coronavirus. El lucrează ca paznic la o firmă din Italia (VIDEO)

Alertă în Argeş! Un bărbat de 42 de ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce în ultimele trei zile a făcut febră şi acuza probleme respiratorii. Bărbatul lucrează ca paznic la o firmă din Italia şi recent a venit în ţară, informează B1 TV. El a fost internat la spital, unde i-au fost recoltate probe ce vor fi trimise la Institutul ”Matei Balş” pentru analiză. De asemenea, un bărbat din Târgu Mureş a fost dus la spitalul de Boli Infecţioase, cu suspiciunea de infectare cu COVID-19.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.