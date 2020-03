Arhiepiscopul Toimisului a reacționat după ce DSP a cerut preoților să schime modul în care administrează împărtășania. Teodosie susține că indicația este tardivă deoarece Ordonanța militară nr. 2 a interzis accesul public al credincioșilor la slujbele bisericești.

Până la intrarea în vigoare a ordonanței, mai mulți credincioși au fost împărtășiți cu aceeași linguriță.

